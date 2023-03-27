Вчені багатьох країн вже багато років проводять дослідження шипшини, яка здавна використовувалася в лікуванні низки захворювань.

Плоди шипшини їстівні і мають терпкий і кислуватий смак. Їх використовують для приготування їжі, заварюють або додають в чай і роблять сік.

На думку дослідників, хоча шипшина вважається хорошим джерелом вітаміну C (100 г міститься близько 426 мг), антиоксидантів і омега-3,6 жирних кислот, обробка і сушка рослини фактично знищує більшу їхню частину.

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Вважається, що шипшина ефективна при остеоартриті: може знизити біль і скутість в суглобах. Іноді її застосовують для зменшення болю після операції.

Як показало одне з досліджень, екстракт шипшини допомагає в боротьбі з ожирінням. 32 добровольця розділили на дві групи: протягом 12 тижнів контрольна група приймала плацебо, друга – таблетки, що містять 100 г екстракту шипшини.

Протягом експерименту режим харчування і фізичні навантаження учасників не змінювалися. Після закінчення дослідження жирові відкладення навколо внутрішніх органів (вісцеральний жир) і індекс маси тіла значно знизилися в групі, яка приймала екстракт шипшини.

При цьому вчені попереджають, що результати перспективні, але вибірка зовсім невелика. Тому потрібні подальші дослідження.

Завдяки вітамінам і антиоксидантам вважається, що олія шипшини або її насіння живлять і зволожують шкіру, борються з пігментними плямами, стимулюють вироблення колагену.

Але перед використанням слід проконсультуватися з дерматологом, оскільки олія шипшини може викликати алергію.

Шкода шипшини

Якщо ви приймаєте ліки, шипшина може посилити або знизити їхню ефективність. Наприклад, спільний прийом шипшини з протипухлинними препаратами знизить їхню ефективність. До того ж шипшина може збільшити ризик утворення каменів у нирках і в деяких випадках викликати діарею.

Відвар шипшини кілька разів на місяць навряд чи негативно позначиться на здоров’ї. Але якщо ви думаєте почати приймати його на постійній основі, краще проконсультуватися з лікарем.

Джерело: Medline Plus