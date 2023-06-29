Когда Факты ICTV обратились за комментариями относительно неоправданной популярности БАДов к Наталье Наумовой, она начала разговор с сообщения от фармацевтической компании Pfizer.

Pfizer официально заявил, что прекращает работу над препаратом для похудения лотиглипроном из-за проблем с безопасностью, которые возникли во время первой фазы клинических испытаний.

Что же произошло? И какое отношение имеет это сообщение к БАДам?

— Самое прямое. Ведь работу над лотиглипроном прекратили на основе данных клинических испытаний и лабораторных исследований, которые показали повышенные уровни ферментов, играющих ключевую роль в работе печени, — объясняет Наумова.

То есть, простыми словами, была установлена гепатотоксичность препарата.

И от него отказались почти на финише, несмотря на то, что были затрачены огромные средства на исследования и клинические испытания.

— Скажу откровенно, лично я счастлива, что, несмотря ни на что, система контроля фармпрепаратов все же работает, — говорит Наумова.

А вот теперь подумайте о БАДах. Их разработку и производство никто не контролирует на таком уровне. Да вообще ни на каком. Это касается и качества сырья, и процесса производства, и побочных эффектов.

— Но каждый второй (первый) мой пациент спрашивает, почему вы не выписываете БАДы, вы же нутрициолог, — возмущается Наталья.

Их самостоятельно принимают от всего — от хронических заболеваний, для уменьшения веса, для улучшения цвета лица, увеличения сексуального влечения…

Можно назвать любую реальную или мнимую проблему, побороться с которой пытаются с помощью пищевых добавок. Люди ищут ту “волшебную палочку от всего”, и производители БАДов им эту палочку вручают.

Сегодня перечень БАДов, имитирующих лекарственные препараты, которые производятся аптечными сетями, составляет уже десятки наименований.

Бывает, что и в БАДе, и в проверенном сертифицированном лекарственном препарате одно и то же действующее вещество.

Но… Медицинский препарат прошел все необходимые стадии исследований и тестирования на безопасность, а биодобавка не прошла ни одной проверки! Ни одной!

Наумова подчеркивает, что производитель может использовать некачественное сырье, может поменять композицию, добавить в этот БАД что-то другое, или, наоборот, не добавить то, что заявлено. Это никем не контролируется на должном уровне.

Причем такого контроля и не требуется! Потому что стандартов производства БАДов не существует.

Кстати, зарегистрировать БАД может любой желающий: в интернете множество предложений посредников.

За определенные деньги, конечно, но не за такие, которые тратят на регистрацию лекарственных препаратов фармацевтические фирмы. Потому что это чрезвычайно ответственная процедура.

— На сайте FDA регулярно обновляется информация по поводу того, что обнаруживают в БАДах во время их тестирования, читается, как детектив, — говорит Наталья.

Стоит отметить, что речь идет о США, где стараются контролировать этот процесс.

БАД, как правило, не имеет подробной инструкции с указанием противопоказаний и побочных эффектов.

Так что вам выбирать, рисковать или нет. Но в случае возникновения каких-либо проблем со здоровьем в результате приема этого “чудо-препарата”, предъявить претензии будет некому.