Коли Факти ICTV звернулися за коментарями стосовно невиправданої популярності БАДів до Наталі Наумової, вона почала розмову з повідомлення від фармацевтичної компанії Pfizer.

Pfizer офіційно заявив, що припинить роботу над препаратом для схуднення лотігліпроном через проблеми з безпекою, які виникли під час першої фази клінічних випробувань.

Що ж сталося? І яке відношення має це повідомлення до БАДів?

– Прямісіньке. Адже роботу над лотігліпроном припинили на основі даних клінічних випробувань і лабораторних вимірювань, які показали підвищені рівні ферментів, що відіграють ключову роль у роботі печінки, – пояснює Наумова.

Тобто, простими словами, була встановлена гепатотоксичність препарату.

І від нього відмовилися майже на фініші, попри те, що були затрачені величезні кошти на дослідження і клінічні випробування.

– Скажу відверто, особисто я щаслива, що, не зважаючи ні на що, система контролю фармпрепаратів все ж таки працює, – говорить Наумова.

А ось тепер подумайте про БАДи. Їх розробку та виробництво ніхто не контролює на такому рівні. Та взагалі ні на якому. Це стосується і якості сировини, і процесу виробництва, і побічних ефектів.

– Але кожен другий (перший) мій пацієнт питає, чому ви не виписуєте БАДи, ви ж нутріціолог, – обурюється Наталя.

Їх самостійно приймають від усього – від хронічних захворювань, для зменшення ваги, для покращення кольору обличчя, збільшення сексуального потягу…

Можна назвати будь-яку реальну чи вдавану проблему, поборотися з якою намагаються за допомогою харчових добавок. Люди шукають оту “чарівну паличку від усього” і виробники БАДів їм цю паличку вручають.

Сьогодні перелік БАДів, що імітують лікарські препарати, та виробляються аптечними мережами, становить вже десятки найменувань.

Буває, що і в БАДі, і в перевіреному сертифікованому лікарському препараті одна й та ж діюча речовина.

Але… Медичний препарат пройшов усі необхідні стадії досліджень та тестування на безпеку, а біодобавка не пройшла жодної перевірки! Жодної!

Наумова підкреслює, що виробник може використовувати неякісну сировину, може поміняти композицію, додати в цей БАД щось інше, або, навпаки, не додати те, що заявлено. Це ніким не контролюється на належному рівні.

Причому, такого контролю і не вимагається! Бо стандартів виробництва БАДів не існує.

До речі, зареєструвати БАД може будь-хто: в інтернеті безліч пропозицій посередників. За певні гроші, звісно. Аале не за такі, які витрачають на реєстрацію лікарських препаратів фармацевтичні фірми. Бо це надзвичайно відповідальна процедура.

– На сайті FDA регулярно оновлюється інформація з приводу того, що виявляють у БАДах під час їхнього тестування, читається, як детектив, – говорить Наталя.

Варто зазначити, що мова йде про США, де намагаються контролювати цей процес.

БАД, зазвичай, не має докладної інструкції із зазначенням протипоказань та побічних ефектів. Отже, вам обирати, ризикувати чи ні.

Але у разі виникнення якихось проблем зі здоров’ям у результаті прийому цього “диво-препарату”, пред’явити претензії буде нікому.