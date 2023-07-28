При вступі до того чи іншого вишу, студенти та їхні батьки насамперед піклуються про те, чи є всі необхідні документи, техніка та інші речі, які потрібні для комфортного життя в іншому місті.

Однак часто забувають про те, що в дорослої людини повинна бути укомплектована аптечка на будь-які випадки життя. Як зібрати аптечку в гуртожиток і що там має бути – читайте в матеріалі.

Аптечка в гуртожиток: що обов’язково має бути з ліків у студента

Сімейний лікар Тетяна Градик стверджує, що у кожного вдома є ліки — деякими препаратами ми запасаємося за звичкою, інші залишаються після перенесених захворювань або травм. Однак, домашня аптечка – це не склад. Її головне завдання – швидко й ефективно надати допомогу.

Особливо це стосується студентів, які змушені слідкувати за своїм здоров’ям без нагляду батьків. У такій аптечці повинні міститися знеболювальні, ліки, які є індивідуальними (наприклад, протиалергічні таблетки).

А також ті медикаменти, які повинні бути в кожної людини у воєнний стан. Наприклад: вікасол (кровоспинний препарат), джгут, плівка-клапан для СЛР, таблетки для знезараження води, респіратор, препарати для нервової системи, знеболювальні.

Крім цього має бути все необхідне для перев’язок, обробки ран, опіків, зупинки кровотеч. Це: стерильні рукавички, бинт, марля, вата, джгут, набір пластирів, дезінфікуючі розчини, хлоргексидин, перекис водню.

Які мазі та гелі потрібно брати в гуртожиток

У аптечку студента потрібно купити мазі для зняття болю, при укусах комах, свербежу: (Феністил гель), антибактеріальні креми, як-от Анеоцин або Бактопік, заспокійливу есенцію та зволожувальні креми.

Аптечка в гуртожиток: ліки при ГРВІ

Від ГРВІ можна взяти Парацетамол, Ібупрофен, Німесулід. Також не забудьте про таблетки для розсмоктування при болю в горлі, відхаркувальні засоби (АЦЦ, Амброксол, Карбоцистеїн). Протикашльові засоби, краплі та спреї в ніс, судинозвужувальні, спреї для горла, краплі, мазі для очей та вух. Таблетки від захитування, нудоти та блювання, отруєння.