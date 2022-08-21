Британский врач общей практики Гилл Дженкинс на страницах одного из популярных изданий объяснил, как заботиться о наших суставах, чтобы они как можно дольше оставались здоровыми и подвижными.

— В зависимости от того, какой тип у вас есть, ваши суставы могут опухнуть, стать чувствительными, тугоподвижными или воспаленными. Хотя в пожилом возрасте это может показаться почти неизбежным, — говорит Гилл Дженкинс.

И уверяет, что улучшить здоровье суставов никогда не поздно.

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По словам медика, наиболее распространенным типом артрита является остеоартрит — нарушение гладкой хрящевой оболочки сустава, что затрудняет движение, приводит к боли и скованности.

Остеоартрит в основном поражает суставы рук, колени, позвоночник и бедра и обычно возникает после 40 лет.

И вторым наиболее распространенным типом артрита является ревматоидный артрит, при котором иммунная система организма нацелена на пораженные суставы, вызывая боль и отеки. Ревматоидный артрит часто поражает людей в возрасте от 40 до 50 лет.

— Снижение веса и воспалений, а также улучшение уровня активности и осанки не только поможет защитить ваши суставы, но и приведет к заметному улучшению здоровья и самочувствия по всем направлениям, — уверен Гилл Дженкинс.

Пять лучших советов по борьбе с артритом

Упражнения. Делайте любые упражнения, которые вам нравятся, чтобы поддерживать подвижность суставов, но лучше комбинировать их, чтобы прорабатывать разные части тела.

Плавание, ходьба, приседания и растяжка отвечают всем требованиям.

Даже если у вас болят суставы, не прекращайте двигаться, чтобы не усугубить ситуацию.

Противовоспалительная диета. Противовоспалительная диета, основанная на овощах, фруктах, семечках, бобовых, бобовых и жирной рыбе, может уменьшить воспаление и помочь сохранить ваши суставы в будущем.

Сведите к минимуму продукты с высокой степенью обработки, так как считается, что они способствуют воспалению.

Следите за своей осанкой. Сидя за столом, на диване или в машине, следите за своей осанкой.

Убедитесь, что ваше компьютерное рабочее место организовано надлежащим образом, устройтесь поудобнее на диванах и убедитесь, что автомобильные сиденья отрегулированы по вашему росту. Вставайте из-за стола хотя бы раз в час и растягивайтесь.

Следите за своим балансом. Попробуйте стоять на одной ноге по очереди как можно дольше или по одной-две минуты на каждую ногу.

Это улучшит ваш баланс и укрепит голеностопные суставы. Хороший баланс снижает риск падения, которое может привести к травме сустава.

Сбросьте лишний вес. Лишний вес тела нагружает несущие суставы, в то время как лишняя жировая ткань стимулирует воспаление во всем теле.

Если у вас избыточный вес, сократите размер порций, старайтесь больше готовить дома и отдавайте предпочтение здоровым перекусам, таким как фрукты, семечки, йогурт или сырые овощи.

Источник: Express