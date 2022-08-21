Британский врач общей практики Гилл Дженкинс на страницах одного из популярных изданий объяснил, как заботиться о наших суставах, чтобы они как можно дольше оставались здоровыми и подвижными.
— В зависимости от того, какой тип у вас есть, ваши суставы могут опухнуть, стать чувствительными, тугоподвижными или воспаленными. Хотя в пожилом возрасте это может показаться почти неизбежным, — говорит Гилл Дженкинс.
И уверяет, что улучшить здоровье суставов никогда не поздно.
По словам медика, наиболее распространенным типом артрита является остеоартрит — нарушение гладкой хрящевой оболочки сустава, что затрудняет движение, приводит к боли и скованности.
Остеоартрит в основном поражает суставы рук, колени, позвоночник и бедра и обычно возникает после 40 лет.
И вторым наиболее распространенным типом артрита является ревматоидный артрит, при котором иммунная система организма нацелена на пораженные суставы, вызывая боль и отеки. Ревматоидный артрит часто поражает людей в возрасте от 40 до 50 лет.
— Снижение веса и воспалений, а также улучшение уровня активности и осанки не только поможет защитить ваши суставы, но и приведет к заметному улучшению здоровья и самочувствия по всем направлениям, — уверен Гилл Дженкинс.
Пять лучших советов по борьбе с артритом
Упражнения. Делайте любые упражнения, которые вам нравятся, чтобы поддерживать подвижность суставов, но лучше комбинировать их, чтобы прорабатывать разные части тела.
Плавание, ходьба, приседания и растяжка отвечают всем требованиям.
Даже если у вас болят суставы, не прекращайте двигаться, чтобы не усугубить ситуацию.
Противовоспалительная диета. Противовоспалительная диета, основанная на овощах, фруктах, семечках, бобовых, бобовых и жирной рыбе, может уменьшить воспаление и помочь сохранить ваши суставы в будущем.
Сведите к минимуму продукты с высокой степенью обработки, так как считается, что они способствуют воспалению.
Следите за своей осанкой. Сидя за столом, на диване или в машине, следите за своей осанкой.
Убедитесь, что ваше компьютерное рабочее место организовано надлежащим образом, устройтесь поудобнее на диванах и убедитесь, что автомобильные сиденья отрегулированы по вашему росту. Вставайте из-за стола хотя бы раз в час и растягивайтесь.
Следите за своим балансом. Попробуйте стоять на одной ноге по очереди как можно дольше или по одной-две минуты на каждую ногу.
Это улучшит ваш баланс и укрепит голеностопные суставы. Хороший баланс снижает риск падения, которое может привести к травме сустава.
Сбросьте лишний вес. Лишний вес тела нагружает несущие суставы, в то время как лишняя жировая ткань стимулирует воспаление во всем теле.
Если у вас избыточный вес, сократите размер порций, старайтесь больше готовить дома и отдавайте предпочтение здоровым перекусам, таким как фрукты, семечки, йогурт или сырые овощи.
Источник: Express