Британський лікар загальної практики Гілл Дженкінс на сторінках одного з популярних видань пояснив, як піклуватися про наші суглоби, щоб вони якомога довше залишалися здоровими і рухливими.

– Залежно від того, який тип у вас є, ваші суглоби можуть опухнути, стати чутливими, малорухомими або запаленими. Хоча в літньому віці це може здатися майже неминучим, – говорить Гілл Дженкінс.

І запевняє, що поліпшити здоров’я суглобів ніколи не пізно.

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За словами медика, найбільш поширеним типом артриту є остеоартрит – порушення гладкої хрящової оболонки суглоба, що ускладнює рух, призводить до болю і скутості.

Остеоартрит в основному вражає суглоби рук, коліна, хребет і стегна і зазвичай виникає після 40 років.

І другим найбільш поширеним типом артриту є ревматоїдний артрит, при якому імунна система організму націлена на уражені суглоби, викликаючи біль і набряки. Ревматоїдний артрит часто вражає людей віком від 40 до 50 років.

– Зниження ваги і запалень, а також поліпшення рівня активності не тільки допоможе захистити ваші суглоби, але і призведе до помітного поліпшення здоров’я і самопочуття в усіх напрямках, – упевнений Гілл Дженкінс.

П’ять найкращих порад щодо боротьби з артритом

Вправи. Робіть будь-які вправи, які вам подобаються, щоб підтримувати рухливість суглобів, але краще комбінувати їх, щоб опрацьовувати різні частини тіла.

Плавання, ходьба, присідання і розтяжка відповідають всім вимогам.

Навіть якщо у вас болять суглоби, не припиняйте рухатися, щоб не погіршити ситуацію.

Протизапальна дієта. Протизапальна дієта, заснована на овочах, фруктах, насінні, бобових, бобових і жирній рибі, може зменшити запалення і допомогти зберегти ваші суглоби в майбутньому.

Зведіть до мінімуму продукти з високим ступенем обробки, так як вважається, що вони сприяють запаленню.

Слідкуйте за своєю поставою. Сидячи за столом, на дивані або в машині, стежте за своєю поставою.

Переконайтеся, що ваше комп’ютерне робоче місце організовано належним чином, влаштуйтеся зручніше на диванах і переконайтеся, що автомобільні сидіння відрегульовані по вашому зростанню. Вставайте з-за столу хоча б раз на годину і розтягуйтеся.

Слідкуйте за своїм балансом. Спробуйте стояти на одній нозі по черзі якомога довше або по одній-дві хвилини на кожну ногу.

Це поліпшить ваш баланс і зміцнить гомілковостопні суглоби. Хороший баланс знижує ризик падіння, яке може призвести до травми суглоба.

Скиньте зайву вагу. Зайва вага тіла навантажує несучі суглоби. В той час, як зайва жирова тканина стимулює запалення у всьому тілі.

Якщо у вас надмірна вага, скоротіть розмір порцій, намагайтеся більше готувати вдома і віддавайте перевагу здоровим перекусів, таким як фрукти, насіння, йогурт або сирі овочі.

Джерело: Express