Нове дослідження австралійських вчених припускає, що стиль ходьби людини, який надає більший тиск на стегна і коліна, може сприяти розвитку остеоартриту в майбутньому. Дослідники кажуть, що головне – знайти і вловити ці звички на ранній стадії.

– Остеоартрит невиліковний і є основною причиною інвалідності та хронічного болю в Австралії, – стверджують вчені.

На їхню думку, результати цього дослідження є значними, оскільки фактори ризику можуть бути перевірені в лабораторії біомеханіки і змінені за допомогою певних методів лікування.

Одним з основних результатів дослідження була модель ходьби, за якої коліно людини злегка зміщується назовні і знову всередину, коли вона робить крок. Було виявлено, що це пов’язано з майже дворазовим збільшенням ймовірності загострення остеоартриту в колінах.

Наші звички під час ходьби часто розвиваються несвідомо, і багато факторів можуть впливати на те, як ми ходимо, наприклад, наш зріст, вага і швидкість ходи.

Кожен крок, який ми робимо під час ходьби, стає можливим завдяки складній послідовності рухів у наших суглобах і м’язах.

Мета нової лабораторії біомеханіки університету – вивести вивчення людського руху на новий рівень.

У лабораторії використовуються технології, подібні до тих, які використовуються провідними анімаційними студіями для захоплення руху, щоб оживляти анімацію.

Наступним кроком лабораторії є перевірка цих маркерів і визначення способів зняття навантаження з суглобів, щоб уповільнити прогресування важкого і хронічного захворювання, яким є артрит.