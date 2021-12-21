Новое исследование австралийских ученых предполагает, что стиль ходьбы человека, который оказывает большее давление на бедра и колени, может способствовать развитию остеоартрита в будущем. Исследователи говорят, что главное — найти и уловить эти привычки на ранней стадии.

— Остеоартрит неизлечим и является основной причиной инвалидности и хронической боли в Австралии, — утверждают ученые.

По их мнению, результаты этого исследования значительны, поскольку факторы риска могут быть проверены в лаборатории биомеханики и изменены с помощью определенных методов лечения.

Одним из основных результатов исследования была модель ходьбы, при которой колено человека слегка смещается наружу и снова внутрь, когда он делает шаг. Было обнаружено, что это связано с почти двукратным увеличением вероятности обострения остеоартрита в коленях.

Наши привычки при ходьбе часто развиваются бессознательно, и многие факторы могут влиять на то, как мы ходим, например, наш рост, вес и скорость ходьбы.

Каждый шаг, который мы делаем во время ходьбы, становится возможным благодаря сложной последовательности движений в наших суставах и мышцах.

Цель новой лаборатории биомеханики университета — вывести изучение человеческого движения на новый уровень.

В лаборатории используются технологии, аналогичные тем, которые используются ведущими анимационными студиями для захвата движения, чтобы оживлять анимацию.

Следующим шагом лаборатории является проверка этих маркеров и определение способов снять нагрузку с суставов, чтобы замедлить прогрессирование тяжелого и хронического заболевания, которым является артрит.