Американский дерматолог Линдси Зубрицки поделилась лайфхаком, как наносить дезодорант, чтобы он был эффективен как можно дольше.

Время суток

— Если вы не наносите дезодорант на ночь, вы неправы, — заявила специалист.

В видео в TikTok, которое набрало свыше 600 тыс. просмотров, врач рассказала, что в ночное время наши потовые железы менее активны. Следовательно, по словам медика, наше тело более активно впитывает антиперспирант.

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По словам Зубрицкий, антиперспиранты более эффективны при применении на ночь из-за естественного охлаждения организма во время подготовки ко сну — процесса, обусловленного увеличением выработки мелатонина.

Причина в мелатонине

Врач объяснила, что мелатонин — это природный гормон, который в основном вырабатывается шишковидной железой головного мозга. Этот процесс регулируется нашим циклом сна и бодрствования, а это означает, что на него влияет воздействие света.

Как это работает

— Шишковидная железа выделяет наибольшее количество мелатонина в темноте и снижает выработку, когда вы подвергаетесь воздействию света, — говорит дерматолог.

Применение дезодоранта или антиперспиранта на ночь одновременно с повышением уровня мелатонина может повысить эффективность в борьбе с потом и запахом потовых желез, отметила специалист.

Источник: Express