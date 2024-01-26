Американська дерматолог Ліндсі Зубріцкі поділилася лайфхаком, як наносити дезодорант, щоб він був ефективним якомога довше.

Час доби

– Якщо ви не наносите дезодорант на ніч, ви помиляєтеся, – заявила фахівчиня.

У відео в TikTok, яке набрало понад 600 тис. переглядів, лікарка розповіла, що в нічний час наші потові залози менш активні. Отже, за словами медика, наше тіло більш активно вбирає антиперспірант.

За словами Зубрицької, антиперспіранти ефективніші під час застосування на ніч через природне охолодження організму під час підготовки до сну – процесу, зумовленого збільшенням вироблення мелатоніну.

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Причина в мелатоніні

Лікарка пояснила, що мелатонін – це природний гормон, який в основному виробляється шишкоподібною залозою головного мозку. Цей процес регулюється нашим циклом сну і неспання, а це означає, що на нього впливає вплив світла.

Як це працює

– Шишкоподібна залоза виділяє найбільшу кількість мелатоніну в темряві і знижує вироблення, коли ви піддаєтеся впливу світла, – каже дерматолог.

Застосування дезодоранту або антиперспіранту на ніч одночасно з підвищенням рівня мелатоніну може підвищити ефективність у боротьбі з потом і запахом потових залоз, зазначила фахівець.

Джерело: Express