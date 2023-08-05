Дезодоранты нейтрализуют запах тела, а антиперспиранты уменьшают влажность кожи. Иногда оба предлагают в одном флаконе. И нам кажется, что это незаменимый и обязательный атрибут ванной комнаты современного человека.

Утром мы умываемся, чистим зубы и используем дезодорант или антиперспирант.

Во-первых, чтобы не потели подмышки и пятна пота не выступали на одежде.

Во-вторых, чтобы от нас не отворачивались сотрудники из-за неприятного запаха.

В-третьих, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно.

Для многих людей — пользование антиперспирантом/дезодорантом — часть обязательных ежедневных гигиенических ритуалов.

Но эксперты-дерматологи уверяют, в этом нет никакой медицинской необходимости. И пот — средство выживания человеческого организма.

— Мы потеем, чтобы контролировать температуру тела, — говорит Джошуа Цейхнер, доцент дерматологии в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Есть люди, которые потеют сверх необходимого. Патологическое потоотделение называется гипергидрозом.

Доктор Цейхнер считает, что тем, кто использует антиперспиранты, чтобы уменьшить обильное потоотделение, лучше наносить их не утром, перед выходом из дома, а вечером, перед сном.

— Ночью мы выделяем меньше пота и антиперспирант может более эффективно закупорить потовые железы, — объясняет дерматолог.

Но если вы не потеете чрезмерно, блокировать выработку пота с помощью антиперспиранта не очень хорошая идея.

Блокируя пот полностью в одном месте, в данном случае под мышками, вы рискуете увеличением выработки пота в других участках, например, в паху.

Некоторые люди предпочитают наносить не антиперспиранты, которые, по их убеждению, имеют вредные вещества в своем составе, а дезодорант, чтобы тело издавало приятный аромат.

Но дерматологи считают, что здоровое чистое тело не может пахнуть неприятно. И сам пот не имеет запаха. Однако бактерии на коже расщепляют его, создавая неприятный запах.

По словам Цейхнера, на запах пота также может влиять диета. Пот людей, которые едят большое количество овощей семейства крестоцветных — например, брокколи, капусту и цветную капусту — может иметь выразительный сернистый запах.

— Некоторые нарушения обмена веществ тоже вызывают очень специфический запах в целом, например кетоацидоз или уремия при диабете, — добавляет дерматолог.

Можно ли вообще отказаться от антиперспирантов и дезодорантов? Можно. Но стоит ли?

Если вы совсем перестанете пользоваться дезодорантом или антиперспирантом, пот будет накапливаться и создавать питательную среду для чрезмерного роста бактерий и грибков. Это неизбежно приведет к усилению запаха.

Что делать?