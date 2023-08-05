Дезодоранти нейтралізують запах тіла, а антиперспіранти зменшують вологість шкіри. Іноді обидва пропонують в одному флаконі. І нам здається, що це незамінний і обов’язковий атрибут ванної кімнати сучасної людини.

Вранці ми вмиваємося, чистимо зуби та використовуємо дезодорант або антиперспірант.

По-перше, щоб не пітніло під пахвами і плями поту не виступали на одязі.

По-друге, щоб від нас не відсахувалися співробітники через неприємний запах.

По-третє, щоб почуватися впевнено й комфортно.

Для багатьох людей користування антиперспірантом/дезодорантом – частина обов’язкових щоденних гігієнічних ритуалів.

Але експерти-дерматологи запевняють, у цьому немає жодної медичної необхідності. І піт – засіб виживання людського організму.

– Ми пітніємо, щоб контролювати температуру тіла, – говорить Джошуа Цейхнер, доцент дерматології в лікарні Маунт-Синай у Нью-Йорку.

Є люди, які пітніють понад необхідне. Патологічне потовиділення називається гіпергідрозом.

Доктор Цейхнер вважає, що тим, хто використовує антиперспіранти, щоб зменшити рясне потовиділення, краще наносити їх не вранці, перед виходом з дому, а ввечері, перед сном.

– Вночі ми виділяємо менше поту, тож антиперспірант може більш ефективно закоркувати потові залози, – пояснює дерматолог.

Але якщо ви не пітнієте надмірно, блокувати вироблення поту за допомогою антиперспіранта – не надтогарна ідея.

Блокуючи піт повністю в одному місці, наприклад, під пахвами, ви ризикуєте збільшенням вироблення поту в інших ділянках, наприклад, у паху.

Деякі люди вважають за краще наносити не антиперспіранти, які, на їхнє переконання, мають шкідливі речовини у своєму складі, а дезодорант, щоб тіло видавало приємний аромат.

Але дерматологи запевняють, здорове чисте тіло не може пахнути неприємно. І сам піт не має запаху. Однак бактерії на шкірі розщеплюють його, створюючи неприємний запах.

За словами Цейхнера, на запах поту також може впливати дієта. Піт людей, які їдять велику кількість овочів родини хрестоцвітих – наприклад, броколі, капусту та цвітну капусту – може мати виразний сірчистий запах.

– Деякі порушення обміну речовин теж спричиняють дуже специфічний запах загалом, приміром кетоацидоз або уремія при діабеті, – додає дерматолог.

Чи можна взагалі відмовитися від антиперспірантів і дезодорантів? Можна. Але чи варто?

Якщо ви зовсім перестанете користуватися дезодорантом або антиперспірантом, піт накопичуватиметься і створюватиме живильне середовище для надмірного росту бактерій і грибків. Це неминуче призведе до посилення запаху.

Що робити?