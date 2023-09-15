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Без подсчета калорий и весов: как определить оптимальный размер своей порции

15 сентября 2023, 13:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
їжа, спагетті
Источник: Pexels

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, как определить оптимальный размер своей порции, не подсчитывая при этом калории и не используя специальные кулинарные весы.

— Лично я давно и успешно пользуюсь этим методом, который вычислили ученые много лет назад. И это — метод ладони, — говорит Людмила Сердюк.

По словам медика, метод объективно показывает, сколько еды нужно именно вам, чтобы насытиться и не перебрать лишнего.

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Прежде всего, можно использовать обе ладони, соединив их в виде ковшика. Это — объем вашего желудка. Ориентируясь на этот визуальный показатель, примерно столько еды и накладывайте в тарелку.

Как отметила врач, размер порции можно определить, к примеру, исходя из ее состава.

К примеру, если речь идет о белке, то это — вся раскрытая ладонь, если об углеводах — то одна ладонь, согнутая в ковшик, если о жирах — то ваш большой палец, если об овощах, то ладонь нужно сжать в кулак.

При этом терапевт особо подчеркнула сбалансированность вашего ежедневного рациона как залога полноценного питания и здоровья.

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