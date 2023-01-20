Ученые Медицинской школы Джона Хопкинса в США в ходе исследования пришли к выводу, что время приема пищи не имеет большого влияния на вес, а интервальное голодание может оказаться не таким полезным для похудения, как считалось ранее.

Сообщается, что исследователи в течение шести лет отслеживали размеры порций и время приема пищи 547 человек, а также данные об их здоровье и весе.

— Мы не обнаружили никакой связи между временем суток, когда люди принимали пищу, и их весом, — отметила руководитель исследования Венди Беннетт.

Вместе с тем, эксперты предостерегают, что результаты этого исследования следует воспринимать с долей скептицизма.

Сейчас смотрят По словам профессора диетологии и политики в Университете Тафтса Элис Лихтенштейн, главный вывод заключается в том, что не существует единой стратегии, которая работала бы для всех людей, когда речь идет о питании, и что качество пищи имеет значение. — Если вы прилагаете некоторые усилия, чтобы придерживаться здоровой диеты, быть физически активными, у вас меньше шансов заболеть диабетом, хронической болезнью почек, обструктивной болезнью легких и гипертонией, — говорит Лихтенштейн. Она добавила, что это скучные вещи, которые никто не хочет слышать, но нет ничего невозможного в том, чтобы есть фрукты и овощи и заниматься физической активностью, когда дело доходит до контроля веса. По ее словам врача-терапевта по лечению ожирения в Массачусетской больнице Коди, она не любит слишком сильно сосредотачиваться ни на ограничении калорий, ни на интервальном голодании. Вместо этого она хочет, чтобы ее клиенты обращали внимание на питательную ценность пищи, которую они едят. — Для организма 100 калорий мармеладных мишек — это не то же самое, что 100 калорий овсянки с фруктами и орехами, — отмечает диетолог. По ее словам, если стратегия питания, которая сработала у одного, но не дала результатов у другого пациента, означает, что чей-то организм отреагировал, а чей-то нет, то есть это оказалось не тем, что ему нужно.

Источник CNN

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