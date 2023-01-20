Вчені Медичної школи Джона Хопкінса в США під час дослідження дійшли висновку, що час прийому їжі не має великого впливу на вагу, а інтервальне голодування може виявитися не таким корисним для схуднення, як вважалося раніше.

Повідомляється, що дослідники протягом шести років відстежували розміри порцій і час прийому їжі 547 осіб, а також дані про їхнє здоров’я і вагу.

– Ми не виявили ніякого зв’язку між часом доби, коли люди приймали їжу, і їхньою вагою, – зазначила керівник дослідження Венді Беннетт.

Зараз дивляться Разом з тим, експерти застерігають, що результати цього дослідження слід сприймати з часткою скептицизму. За словами професора дієтології та політики в Університеті Тафтса Еліс Ліхтенштейн, головний висновок полягає в тому, що не існує єдиної стратегії, яка б працювала для всіх людей, коли мова йде про харчування, і що якість їжі має значення. – Якщо ви докладаєте певних зусиль, щоб дотримуватися здорової дієти, бути фізично активними, у вас менше шансів захворіти на діабет, хронічну хворобу нирок, обструктивну хворобу легень і гіпертонію, — говорить Ліхтенштейн. Вона додала, що це нудні речі, які ніхто не хоче чути, але немає нічого неможливого в тому, щоб їсти фрукти і овочі і займатися фізичною активністю, коли справа доходить до контролю ваги. За її словами лікаря-терапевта з ожиріння в Массачусетській лікарні Коді, вона не любить занадто сильно зосереджуватися ані на обмеженні калорій, ані на інтервальному голодуванні. Натомість вона хоче, щоб її клієнти звертали увагу на харчову цінність їжі, яку вони їдять. – Для організму 100 калорій мармеладних ведмедиків – це не те ж саме, що 100 калорій вівсянки з фруктами і горіхами, – зазначає дієтолог. За її словами, якщо стратегія харчування, яка спрацювала в одного, але не дала результатів в іншого пацієнта, означає, що чийсь організм відреагував, а чийсь ні, тобто це виявилося не тим, що йому потрібно.

Джерело CNN

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