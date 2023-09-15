Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, як визначити оптимальний розмір своєї порції, не підраховуючи при цьому калорій і не використовуючи спеціальні кулінарні ваги.

– Особисто я давно й успішно користуюся цим методом, який вирахували вчені багато років тому. І це – метод долоні, – каже Людмила Сердюк.

За словами медика, метод об’єктивно показує, скільки їжі потрібно саме вам, щоб насититися і не з’їсти зайвого.

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Насамперед можна використати обидві долоні, з’єднавши їх у вигляді ковшика.

Це – об’єм вашого шлунка. Орієнтуючись на цей візуальний показник, приблизно стільки їжі й накладайте в тарілку.

Як зазначила лікарка, розмір порції можна визначити, наприклад, з огляду на її склад.

Наприклад, якщо йдеться про білок, то це – вся розкрита долоня, якщо про вуглеводи – то одна долоня, зігнута в кухлик, якщо про жири – то ваш великий палець, якщо про овочі, то долоню потрібно стиснути в кулак.

При цьому терапевт особливо наголосила на збалансованості вашого щоденного раціону як запоруки повноцінного харчування і здоров’я.