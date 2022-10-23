Команда американських вчених Північно-Західного університету під час дослідження розкрила механізм набору ваги і розвитку цукрового діабету через нічні перекуси.

Відзначається, що зв’язок між часом прийому їжі, сном і ожирінням добре відомий, але погано вивчений: дослідження показують, що переїдання може порушити циркадні ритми і змінити жирову тканину.

Повідомляється, що під час дослідження мишей, які ведуть нічний спосіб життя, годували їжею з високим вмістом жирів або виключно під час їхнього неактивного (світлового) періоду, або під час активного (темного) періоду.

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Протягом тижня миші, яких годували в світлий час доби, додавали у вазі більше, ніж ті, яких годували в темряві.

– Ми подумали, що, можливо, існує компонент енергетичного балансу, коли миші витрачають більше енергії на прийом їжі в певний час, – відзначають вчені.

Тому, за їхніми словами, миші можуть їсти однакову кількість їжі в різний час дня і бути здоровішими, коли їдять в активні періоди, а не коли повинні спати.

Відзначається, що висновки вчених підкріплюється дослідженням, проведеним більше 20 років тому, під час якого був виявлений зв’язок між внутрішнім молекулярним годинником і масою тіла, ожирінням і метаболізмом у тварин.

Повідомляється, що отримані результати можуть допомогти в лікуванні хронічних захворювань, особливо в тих випадках, коли у пацієнтів є зонд для годування. Таких хворих зазвичай годують вночі, поки вони сплять, коли вони виділяють найменшу кількість енергії.

– Частота діабету і ожиріння у цих пацієнтів, як правило, висока, – відзначають дослідники.

І задаються питанням, як дослідження може вплинути на лікування діабету II типу, а також, чи слід враховувати час прийому їжі, наприклад, при введенні інсуліну.