Команда американских ученых Северо-Западного университета в ходе исследования раскрыла механизм набора веса и развития сахарного диабета из-за ночных перекусов.

Отмечается, что связь между временем приема пищи, сном и ожирением хорошо известна, но плохо изучена: исследования показывают, что переедание может нарушить циркадные ритмы и изменить жировую ткань.

Сообщается, что в ходе исследования мышей, ведущих ночной образ жизни, кормили пищей с высоким содержанием жиров либо исключительно во время их неактивного (светового) периода, либо во время их активного (темного) периода.

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В течение недели мыши, которых кормили в светлое время суток, прибавляли в весе больше, чем те, которых кормили в темноте.

— Мы подумали, что, возможно, существует компонент энергетического баланса, когда мыши тратят больше энергии на прием пищи в определенное время, — отмечают ученые.

Поэтому, по их словам, мыши могут есть одинаковое количество пищи в разное время дня и быть здоровее, когда едят в активные периоды, а не когда должны спать.

Отмечается, что выводы ученых подкрепляется исследованием, проведенным более 20 лет назад, в ходе которого была обнаружена связь между внутренними молекулярными часами и массой тела, ожирением и метаболизмом у животных.

Сообщается, что полученные результаты могут помочь в лечении хронических заболеваний, особенно в тех случаях, когда у пациентов есть зонд для кормления. Таких больных обычно кормят ночью, пока они спят, когда они выделяют наименьшее количество энергии.

— Частота диабета и ожирения у этих пациентов, как правило, высока, — отмечают исследователи.

И задаются вопросом, как исследование может повлиять на лечение диабета II типа, а также, следует ли учитывать время приема пищи, например, при введении инсулина.