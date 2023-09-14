Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, как организовать свое питание так, чтобы не ограничивать себя в еде и при этом худеть.

— Если вы внимательно проанализируете свой режим питания, то многие отметят, что в течение дня они несколько раз перекусывают. Иногда, чтобы сбить или обмануть чувство голода, иногда просто по привычке, — говорит врач.

По словам медика, именно такие хаотичные перекусы, причем далеко не всегда здоровыми и полезными продуктами, и являются по сути главной причиной того, что мы не только не можем похудеть, но медленно и уверенно набираем лишние килограммы.

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Таким образом Людмила Сердюк рекомендует объединить все эти дневные перекусы в один полноценный прием пищи. Или даже в два приема.

Терапевт отмечает, что таким образом войдут в оптимальный режим работы очень важные для похудения гормоны, отвечающие за чувства голода и насыщения.

По словам врача, при одно-двух разовом довольно объемном питании в течение дня, в которое можно включать любимые блюда и продукты, мы сохраним на долгий промежуток чувство сытости, которое убережет нашу фигуру от ее главных врагов — случайных конфеток, печенек, орешков и прочего мелкого, но очень калорийного перекуса.