Личный тренер по питанию, дипломированный диетолог Джесси Федер назвала три нежирных белка, которые следует есть при каждом приеме пищи, чтобы нарастить мышечную массу и сбросить жир после 40 лет. Речь идет о рыбе, белом мясе и бобовых.

Рыба, такая как лосось, форель и тунец, богатая высококачественным белком и незаменимыми жирными кислотами омега-3, может помочь оптимизировать состав тела. Белок поддерживает рост и восстановление мышц, а омега-3 помогает уменьшить воспаление и повысить метаболизм.

— Все питательные вещества, содержащиеся в рыбе, отлично подходят для людей старше 40 лет для поддержки здоровья суставов, костей, мозга и сердца, — объясняет Федер.

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Белое мясо, такое как курица и индейка, содержит не только мало насыщенных жиров, но и незаменимые аминокислоты, которые помогают в синтезе мышечного белка. Поддержание мышечной массы становится все более важным с возрастом, поскольку оно помогает поддерживать обмен веществ и общую силу.

По словам диетолога, белое мясо курицы богато витаминами группы B и белком, но при этом содержит мало калорий.

Бобовые, такие как чечевица, фасоль и нут, — это растительные белки, богатые клетчаткой. Бобовые обеспечивают устойчивое высвобождение энергии, сохраняя при этом стабильный уровень сахара в крови, помогая контролировать вес. Содержание клетчатки также способствует ощущению сытости, потенциально снижая потребление калорий.

Для людей в возрасте от 40 лет и старше бобовые являются универсальным и питательным дополнением к рациону, способствующим сохранению мышц и более здоровому составу тела, утверждает эксперт.

Источник: Shefinds