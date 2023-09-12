Особиста тренерка з харчування, дипломований дієтолог Джессі Федер назвала три нежирні білки, які слід їсти під час кожного прийому їжі, щоб наростити м’язову масу і скинути жир після 40 років. Йдеться про рибу, біле м’ясо та бобові.

Риба, така як лосось, форель і тунець, багата високоякісним білком і незамінними жирними кислотами омега-3, може допомогти оптимізувати склад тіла. Білок підтримує ріст і відновлення м’язів, а омега-3 допомагає зменшити запалення і підвищити метаболізм.

– Усі поживні речовини, що містяться в рибі, чудово підходять для людей, старших за 40 років, для підтримки здоров’я суглобів, кісток, мозку і серця, – пояснює Федер.

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Біле м’ясо, таке як курка та індичка, містить не тільки мало насичених жирів, а й незамінні амінокислоти, які допомагають у синтезі м’язового білка. Підтримка м’язової маси стає дедалі важливішою з віком, оскільки вона допомагає підтримувати обмін речовин і загальну силу.

За словами дієтолога, біле м’ясо курки багате на вітаміни групи B і білок, але при цьому містить мало калорій.

Бобові, такі як сочевиця, квасоля і нут, – це рослинні білки, багаті клітковиною. Бобові забезпечують стійке вивільнення енергії, зберігаючи при цьому стабільний рівень цукру в крові, допомагаючи контролювати вагу. Вміст клітковини також сприяє відчуттю ситості, потенційно знижуючи споживання калорій.

Для людей віком від 40 років і старше бобові є універсальним і поживним доповненням до раціону, що сприяє збереженню м’язів і здоровішому складу тіла, стверджує експерт.

Джерело: Shefinds