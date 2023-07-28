Специалисты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснили, почему так важен коллаген для нашего здоровья и насколько эффективен этот белок в добавках.

— Кожа, мышцы, хрящи, суставы, сосуды — для формирования всех этих образований нужен коллаген. И организм человека синтезирует его в том количестве, которое ему необходимо. По крайней мере, до 25 лет, — пишут эксперты.

Со временем количество важного структурного белка в организме уменьшается — ориентировочно на 1% в год. Так возникают морщины, кожа становится менее эластичной и упругой. К этому присоединяется фотостарение — коллаген разрушается, если мы не защищаем кожу от солнечных лучей.

По словам медиков, обмен коллагена — достаточно комплексный и регулируется многими факторами, например балансом половых гормонов, рационом, воздействием ультрафиолета, наличием свободнорадикальных процессов и тому подобное.

Это говорит о том, что когда мы принимаем коллаген в порошках или таблетках, он расщепляется в кишечном тракте на аминокислоты, они всасываются в кровь и дальше направляются туда, где в них есть большая потребность, например в мышцы, а не в кожу, как мы себе запланировали.

К тому же добавки содержат преимущественно заменимые аминокислоты, которые организм может создавать самостоятельно.

Эксперты утверждают, что можно найти много исследований, которые показывают эффективность коллагена в добавках. Однако довольно часто речь идет либо о краткосрочных эффектах, либо об исследованиях, профинансированных крупными фармацевтическими компаниями, которые зарабатывают на продаже добавок миллиарды долларов каждый год.

Добавки коллагена также часто “советуют” людям с остеоартритом, проблемами с хрящами, тем, кто много занимается спортом. Однако в протоколах лечения нет места никаким “хондропротекторам”, потому что это просто неэффективно. При остеоартрите могут назначить местные нестероидные противовоспалительные препараты.

Таким образом, коллаген в таблетках не является гарантией того, что наша кожа будет лучше восстанавливаться, избавится от морщин, а мышцы всегда будут в тонусе. Краткосрочные эффекты, конечно, могут быть.

Однако обмен коллагена — это многогранный процесс, поэтому к его восстановлению надо подходить также комплексно. И начать можно со сбалансированного питания, рекомендуют эксперты.

Источник: Береги себя