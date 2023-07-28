Фахівці популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе пояснили, чому так важливий колаген для нашого здоров’я і наскільки ефективний цей білок у добавках.

– Шкіра, м’язи, хрящі, суглоби, судини – для формування всіх цих утворень потрібен колаген. І організм людини синтезує його в тій кількості, яка йому необхідна. Принаймні, до 25 років, – пишуть експерти.

З часом кількість важливого структурного білка в організмі зменшується – орієнтовно на 1% на рік. Так виникають зморшки, шкіра стає менш еластичною та пружною. До цього приєднується фотостаріння – колаген руйнується, якщо ми не захищаємо шкіру від сонячних променів.

За словами медиків, процес обміну колагену – досить комплексний і регулюється багатьма факторами, як-от балансом статевих гормонів, складом раціону, впливом ультрафіолету, наявністю вільнорадикальних процесів тощо.

Це говорить про те, що коли ми приймаємо колаген у порошках чи пігулках, він розщеплюється в кишковому тракті на амінокислоти, вони всмоктуються в кров і далі прямують туди, де в них є більша потреба, як-от у м’язи, а не в шкіру, як ми собі запланували.

До того ж добавки містять переважно замінні амінокислоти, які організм може створювати самостійно.

Експерти стверджують, що можна знайти багато досліджень, які показують ефективність колагену в добавках. Однак досить часто йдеться або про короткострокові ефекти, або про дослідження, профінансовані великими фармацевтичними компаніями, які заробляють на продажу добавок мільярди доларів щороку.

Добавки колагену також часто “радять” людям з остеоартритом, проблемами з хрящами, тим, хто багато займається спортом. Однак у протоколах лікування немає місця жодним “хондропротекторам”, бо це просто неефективно. У разі остеоартриту можуть призначити застосування місцевих нестероїдних протизапальних препаратів.

Таким чином, колаген у пігулках не є гарантією того, що наша шкіра краще відновлюватиметься, позбудеться зморщок, а м’язи завжди будуть у тонусі. Короткострокові ефекти, звісно, можуть бути.

Проте обмін колагену – це багатогранний процес, тому до його відновлення треба підходити також комплексно. І почати можна зі збалансованого харчування, рекомендують експерти.

Джерело: Бережи себе