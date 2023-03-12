Практикующие врачи-косметологи в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказали, как эффективно предотвратить старение кожи руки и шеи.

По словам врачей, руки и шея — две части тела, которые предательски выдают возраст, поскольку кожа на них тоньше, чем где-либо еще.

Согласно исследованию, проведенному ведущим врачом-косметологом Ритой Ракус, 75% женщин считают, что их истинный возраст выдают именно руки.

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— Это связано с тем, что многие женщины часто забывают заботиться о своих руках, — говорит практикующий эстеист, удостоенный множества наград Рафаэлла Габасси.

По ее словам, с приближением весеннего и летнего солнца очень важно включить шею и руки в ежедневный режим ухода за кожей. Основными простыми шагами являются:

отшелушивание;

очищение;

использование ретинола;

увлажняющий крем с витамином С;

солнцезащитный фактор SPF 50.

— Помимо очищения кожи в области декольте два раза в день, я бы посоветовала использовать отшелушивающее средство или маску несколько раз в неделю. Это может помочь аккуратно удалить омертвевшие клетки кожи на шее, — советует Рафаэлла.

По ее словам, очень важно усилить увлажнение кожи с помощью увлажняющего крема и сыворотки с гиалуроновой кислотой на коже декольте.

Что касается рук, то здесь профессионал советует наносить увлажняющие средства и надевать перчатки перед сном, чтобы крем впитывался в кожу, пока вы спите.

Косметолог Пэрис Ачарья настоятельно рекомендует надевать резиновые перчатки при выполнении влажной работы по дому, например, при мытье посуды или уборке.

— Перчатки защитят ваши руки от агрессивных химикатов в бытовых чистящих средствах, которые лишают кожу ее естественной влажности и приводят к чрезмерной сухости, — объяснила врач.

По ее словам, для кожи рук также жизненно важен солнцезащитный крем хорошего качества, который следует наносить, даже если вы не загораете.

Источник: Express