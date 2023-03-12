Практикуючі лікарі-косметологи в коментарі популярному британському онлайн-виданню розповіли, як ефективно запобігти старінню шкіри руки і шиї.

За словами лікарів, руки і шия — дві частини тіла, які зрадницьки видають вік, оскільки шкіра на них тонше, ніж де-небудь ще.

Згідно з дослідженням, проведеним провідним лікарем-косметологом Ритою Ракус, 75% жінок вважають, що їхній справжній вік видають саме руки.

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– Це пов’язано з тим, що багато жінок часто забувають піклуватися про свої руки, – каже практикуючий естеїст, удостоєний безлічі нагород Рафаелла Габассі.

З наближенням весняного та літнього сонця, за її словами, дуже важливо включити шию та руки в щоденний режим догляду за шкірою. Основними простими кроками є:

відлущування;

очищення;

використання ретинолу;

зволожу вальний крем з вітаміном С ;

крем з вітаміном ; сонцезахисний фактор SPF 50.

– Крім очищення шкіри в області декольте два рази на день, я б порадила використовувати відлущувальний засіб або маску кілька разів на тиждень. Це може допомогти обережно видалити мертві клітини шкіри на шиї, – радить Рафаелла.

За її словами, дуже важливо посилити зволоження шкіри за допомогою зволожувального крему і сироватки з гіалуроновою кислотою на шкірі декольте.

Що стосується рук, то тут професіонал радить наносити зволожувальні засоби і надягати рукавички перед сном, щоб крем вбирався в шкіру, поки ви спите

Косметолог Періс Ачарья рекомендує надягати гумові рукавички при виконанні вологої роботи по дому, наприклад, при митті посуду або прибиранні.

– Рукавички захистять ваші руки від агресивних хімікатів в побутових миючих засобах, які позбавляють шкіру її природної вологості і призводять до надмірної сухості, – пояснила лікар.

За її словами, для шкіри рук також життєво важливий сонцезахисний крем хорошої якості, який слід наносити, навіть якщо ви не засмагаєте.

Джерело: Express