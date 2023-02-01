Сухість шкіри у зимовий період – звичне явище для більшості. В холодні періоди року особливо страждає шкіра рук та обличчя.

Факти ICTV дізнавалися, чому взимку та восени сохне шкіра рук та як впоратися з проблемою.

Український дитячий лікар, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії та телеведучий Євген Комаровський назвав дві основні причини пересихання шкіри рук взимку.

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За словами лікаря, коли ми виходимо на вулицю, то шкіра рук та обличчя починає контактувати з холодним повітрям.

– При контакті холодного повітря зі шкірою, відбувається спазм судин. Це відбувається для того, аби організм не втрачав тепло. Відповідно, коли капіляри в шкірі закриваються, це погіршує її кровопостачання, – зазначає лікар Комаровський.

Ще однією причиною сухості шкіри рук є низька вологість повітря.

– Коли після холоду ми повертаємось додому, то дихаємо сухим та теплим повітрям. Ми живемо в країні, де майже пів року триває опалювальний сезон. Відповідно, вологість в оселях українців дуже низька, – каже Комаровський.

Відповідно, сухе та тепле повітря стає однією з головних причин підвищеної сухості шкіри під час опалювального сезону.

Крім того, сухість шкіри може бути викликати й іншими факторами. Це вже індивідуальні причини, які потрібно окремо вирішувати у лікаря.

Наприклад, відчуття стягнутості шкіри може викликати неправильне харчування чи нестача вітамінів в організмі. Також сухість рук може бути симптомом алергічної реакції або дерматиту.

Якщо шкіра рук лущиться та тріскається у зимовий чи осінній період, то, ймовірніше, це викликано перепадом холодної та гарячої температур та низькою вологістю у приміщеннях.

Ба більше, якщо ви полюбляєте використовувати побутову хімію без спеціальних рукавичок, це теж може стати причиною сухості шкіри.

Як запобігти сухості шкіри рук в зимовий період?

Перш за все Комаровський радить намагатися, щоб в тій кімнаті, де ви спите була температура 18-20 градусів тепла.

– Також необхідно звертати увагу на вологість повітря. Оптимальна вологість повітря становить від 40 до 60%, – радить лікар.

Вологість повітря можна заміряти за допомогою дешевого приладу, який називається гігрометр. А регулювати повітря можна за допомогою побутового зволожувача.

Окрім контролю вологості повітря в оселі, важливо зволожувати шкіру рук перед виходом на холодне повітря.

– При виході на вулицю необхідно використовувати креми, які захищають шкіру від морозу та вітру. А повернувшись додому, особливо перед сном, потрібно використовувати зволожувальні креми, а також засоби, які отримали назву Емоленти, – радить Комаровський.

Емоленти – це особливий різновид засобів, які не дозволяють шкірі втрачати вологу. Ці косметичні продукти поєднують в собі ефективні пом’якшувальні, зволожувальні, відновлювальні та антиоксидантні компоненти.

Це можуть бути креми, лосьйони, мазі, замінники мила чи шампуні, масляні добавки для ванни тощо.

Якщо взимку ваші руки дуже сохнуть, зʼявляються тріщини та лущення шкіри, варто звернутися до лікаря. Фахівець огляне вашу шкіру та індивідуально пропише необхідні засоби та креми, які допоможуть впоратися з підвищеною сухістю.