Сухость кожи в зимний период — привычное явление для большинства. В холодные периоды года особенно страдает кожа рук и лица.
Факты ICTV узнали, почему зимой и осенью сохнет кожа рук и как справиться с проблемой.
Почему кожа рук сохнет в холодный период года?
Украинский детский врач, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и телеведущий Евгений Комаровский назвал две основные причины пересыхания кожи рук зимой.
По словам врача, когда мы выходим на улицу, то кожа рук и лица начинает контактировать с холодным воздухом.
— При контакте холодного воздуха с кожей, происходит спазм сосудов. Это происходит для того, чтобы организм не терял тепло. Соответственно, когда капилляры в коже закрываются, это ухудшает ее кровоснабжение, — отмечает врач Комаровский.
Еще одной причиной сухости кожи рук является низкая влажность воздуха.
— Когда после холода мы возвращаемся домой, то дышим сухим и теплым воздухом. Мы живем в стране, где почти пол года длится отопительный сезон. Соответственно, влажность в домах украинцев очень низкая, — говорит Комаровский.
Соответственно, сухой и теплый воздух становится одной из главных причин повышенной сухости кожи во время отопительного сезона.
Кроме того, сухость кожи может быть вызывать и другими факторами. Это уже индивидуальные причины, которые нужно отдельно решать у врача.
Например, ощущение стянутости кожи может вызвать неправильное питание или недостаток витаминов в организме. Также сухость рук может быть симптомом аллергической реакции или дерматита.
Если кожа рук шелушится и трескается в зимний или осенний период, то, вероятнее всего, это вызвано перепадом холодной и горячей температур и низкой влажностью в помещениях.
Более того, если вы любите использовать бытовую химию без специальных перчаток, это тоже может стать причиной сухости кожи.
Как предотвратить сухость кожи рук в зимний период?
Прежде всего Комаровский советует стараться, чтобы в той комнате, где вы спите, была температура 18-20 градусов тепла.
— Также необходимо обращать внимание на влажность воздуха. Оптимальная влажность воздуха составляет от 40 до 60%, — советует врач.
Влажность воздуха можно замерить с помощью дешевого прибора, который называется гигрометр. А регулировать воздух нужно с помощью бытового увлажнителя.
Кроме контроля влажности воздуха в доме, важно увлажнять кожу рук перед выходом на холодный воздух.
— При выходе на улицу необходимо использовать кремы, которые защищают кожу от мороза и ветра. А вернувшись домой, особенно перед сном, нужно использовать увлажняющие кремы, а также средства, которые получили название Эмолент, — советует Комаровский.
Эмолент — это особый вид средств, которые не позволяют коже терять влагу. Эти косметические продукты сочетают в себе эффективные смягчающие, увлажняющие, восстанавливающие и антиоксидантные компоненты.
Это могут быть кремы, лосьоны, мази, заменители мыла или шампуни, масляные добавки для ванны и тому подобное.
Если зимой ваши руки очень сохнут, появляются трещины и шелушение кожи, стоит обратиться к врачу. Специалист осмотрит вашу кожу и индивидуально пропишет необходимые средства и кремы, которые помогут справиться с повышенной сухостью.