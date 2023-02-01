Сухость кожи в зимний период — привычное явление для большинства. В холодные периоды года особенно страдает кожа рук и лица.

Факты ICTV узнали, почему зимой и осенью сохнет кожа рук и как справиться с проблемой.

Почему кожа рук сохнет в холодный период года?

Украинский детский врач, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и телеведущий Евгений Комаровский назвал две основные причины пересыхания кожи рук зимой.

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По словам врача, когда мы выходим на улицу, то кожа рук и лица начинает контактировать с холодным воздухом.

— При контакте холодного воздуха с кожей, происходит спазм сосудов. Это происходит для того, чтобы организм не терял тепло. Соответственно, когда капилляры в коже закрываются, это ухудшает ее кровоснабжение, — отмечает врач Комаровский.

Еще одной причиной сухости кожи рук является низкая влажность воздуха.

— Когда после холода мы возвращаемся домой, то дышим сухим и теплым воздухом. Мы живем в стране, где почти пол года длится отопительный сезон. Соответственно, влажность в домах украинцев очень низкая, — говорит Комаровский.

Соответственно, сухой и теплый воздух становится одной из главных причин повышенной сухости кожи во время отопительного сезона.

Кроме того, сухость кожи может быть вызывать и другими факторами. Это уже индивидуальные причины, которые нужно отдельно решать у врача.

Например, ощущение стянутости кожи может вызвать неправильное питание или недостаток витаминов в организме. Также сухость рук может быть симптомом аллергической реакции или дерматита.

Если кожа рук шелушится и трескается в зимний или осенний период, то, вероятнее всего, это вызвано перепадом холодной и горячей температур и низкой влажностью в помещениях.

Более того, если вы любите использовать бытовую химию без специальных перчаток, это тоже может стать причиной сухости кожи.

Как предотвратить сухость кожи рук в зимний период?

Прежде всего Комаровский советует стараться, чтобы в той комнате, где вы спите, была температура 18-20 градусов тепла.

— Также необходимо обращать внимание на влажность воздуха. Оптимальная влажность воздуха составляет от 40 до 60%, — советует врач.

Влажность воздуха можно замерить с помощью дешевого прибора, который называется гигрометр. А регулировать воздух нужно с помощью бытового увлажнителя.

Кроме контроля влажности воздуха в доме, важно увлажнять кожу рук перед выходом на холодный воздух.

— При выходе на улицу необходимо использовать кремы, которые защищают кожу от мороза и ветра. А вернувшись домой, особенно перед сном, нужно использовать увлажняющие кремы, а также средства, которые получили название Эмолент, — советует Комаровский.

Эмолент — это особый вид средств, которые не позволяют коже терять влагу. Эти косметические продукты сочетают в себе эффективные смягчающие, увлажняющие, восстанавливающие и антиоксидантные компоненты.

Это могут быть кремы, лосьоны, мази, заменители мыла или шампуни, масляные добавки для ванны и тому подобное.

Если зимой ваши руки очень сохнут, появляются трещины и шелушение кожи, стоит обратиться к врачу. Специалист осмотрит вашу кожу и индивидуально пропишет необходимые средства и кремы, которые помогут справиться с повышенной сухостью.