Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, як організувати своє харчування так, щоб не обмежувати себе в їжі і при цьому худнути.

– Якщо ви уважно проаналізуєте свій режим харчування, то багато хто відзначить, що протягом дня вони кілька разів перекушують. Іноді, щоб збити або обдурити відчуття голоду, іноді просто за звичкою, – каже лікарка.

За словами медика, саме такі хаотичні перекуси, до того ж далеко не завжди здоровими й корисними продуктами, і є по суті головною причиною того, що ми не лише не можемо схуднути, а й повільно та впевнено набираємо зайві кілограми.

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Таким чином Людмила Сердюк рекомендує об’єднати всі ці денні перекуси в один повноцінний прийом їжі. Або навіть у два прийоми.

Терапевт зазначає, що в такий спосіб увійдуть в оптимальний режим роботи дуже важливі для схуднення гормони, що відповідають за відчуття голоду і насичення.

За словами лікаря, за одно-двох разового доволі об’ємного харчування впродовж дня, до якого можна включати улюблені страви та продукти, ми збережемо на довгий проміжок відчуття ситості, яке вбереже нашу фігуру від її головних ворогів – випадкових цукерочок, печива, горішків та іншого дрібного, але дуже калорійного перекусу.