Про магічну дію цих синьо-зелених водоростей написано чимало. Дехто стверджує, що спіруліна є унікальним продуктом для схуднення. А ще, за деякими даними, ця водорість здатна захистити нас від двох третин відомих людству хвороб. Відгуків про дію на організм спіруліни більш ніж достатньо.

Тож це правда чи просто черговий міф від розробників БАДів, ми спробували з’ясувати, поговоривши з лікарем-дієтологом Юлією Чумак.

Чи справді спіруліна допомагає схуднути

Спіруліна є поживним продуктом, оскільки на 60% – це легко засвоюваний білок. Існує гіпотеза, що спіруліна допомагає худнути за допомогою особливої амінокислоти, яку вона містить – фенілаланіну. Саме вона нібито блокує відчуття голоду і так допомагає скидати вагу. Проте у лікарів дещо інша думка.

– Сподіватися на спіруліну як на чудодійний засіб для схуднення без комплексного підходу, розуміння причин зайвої ваги та їх усунення не варто. Немає жодного такого продукту чи пігулки, які б безпосередньо допомогли б схуднути, – розповідає дієтолог Юлія Чумак.

І те, що одна спіруліна може це зробити – міф. Так, ми можемо вживати її як додаткове джерело йоду. Це в принципі основна причина, для чого варто її додавати до раціону.

Завдяки тому, що спіруліна нормалізує обмін речовин, знижує “поганий” холестерин, вона може коригувати вагу.

– Оскільки спіруліна є додатковим джерелом йоду – її вживання буде покращувати роботу щитоподібної залози. А щитовидка, яка нормально функціонує, регулює наш метаболізм. Відтак може допомагати підтримувати вагу. Але це скоріш провокація, ніж правильне твердження,- пояснює Юлія Чумак.

На обмін речовин можна впливати безпосередньо через роботу щитоподібної залози. Якщо у неї функція знижена – метаболізм в нас може трішки сповільнюватися. Якщо її функція перевищена (таке буває рідше), метаболізм дуже пришвидшується, і це теж не добре.

Насправді основною причиною зайвої ваги є надлишок калорій. Тобто організм отримує більше калорій, ніж витрачає. Надлишок простих вуглеводів в раціоні також може впливати на вагу.

– Якщо ми будемо споживати більше калорій, ніж витрачаємо, то скільки б спіруліни не з’їл, ми не схуднемо. Лише одна спіруліна не призводить до схуднення. Якщо проблема зайвої ваги – в порушенні обміну речовин або пониженому імунітеті, то спіруліна може сприяти відновленню організму, наслідком чого може бути й нормалізація ваги,- розповідає лікар дієтолог.

Чим корисна спіруліна та протипокази до вживання

Спіруліна є непоганим джерелом йоду, а також потужним антиоксидантом. Вона здатна знижувати рівень “поганого” холестерину та рівень цукру у крові, покращувати ліпідний стан крові. Проте лише за умов збалансованого харчування.

Якщо у вас є проблеми з щитоподібною залозою, то прийом спіруліни варто погоджувати з ендокринологом. Бо неконтрольоване вживання може погіршити роботу щитовидки. До протипоказів також належать автоімунні захворювання. Людям з ревматоїдним артритом, червоною вовчанкою, розсіяним склерозом не рекомендується додавати до свого раціону спіруліну. Також варто враховувати, що ця водорість, якщо росте в екологічно несприятливих регіонах, може вбирати в себе токсичні речовини.

– Спіруліна – це зазвичай БАД. І тут є проблема – їх якість не особливо контролюється. І ми ніколи не можемо знати, наскільки виробництво було чистим і незабрудненим. Ми не знаємо напевно, чи додають туди ще щось, окрім спіруліни, – застерігає Юлія Чумак.

Неодноразово були такі ситуації, що люди купують БАДи для роботи щитопожібної залози, до складу яких входить та ж таки спіруліна, і п’ють їх. Вони знижують вагу, але виявляється, що виробники додають туди гормони щитовидки. Тому до вибору, яку саме спіруліну вживати, варто ставитися дуже обережно.

Загалом, якщо ви бажаєте втрачати зайві кіло – харчуйтеся збалансовано, займаєтеся спортом та позбудьтеся шкідливих звичок. Бо лише вживання різноманітних “чудодійних” напоїв, пігулок або ж різних добавок бажаного результату точно не принесе.