О магическом действии этих сине-зеленых водорослей написано немало. Некоторые утверждают, что спирулина является уникальным продуктом для похудения. А еще, по некоторым данным, эта водоросль способна защитить нас от двух третей известных человечеству болезней. Отзывов о действии на организм спирулины более чем достаточно.

Это правда или просто очередной миф от разработчиков БАДов, мы попытались выяснить, поговорив с врачом-диетологом Юлией Чумак.

Действительно ли спирулина помогает похудеть

Спирулина является питательным продуктом, поскольку на 60% — это легкоусвояемый белок. Существует гипотеза, что спирулина помогает худеть с помощью особой аминокислоты, которую она содержит — фенилаланина. Именно она будто бы блокирует чувство голода и так помогает сбрасывать вес. Впрочем, у врачей несколько иное мнение.

— Надеяться на спирулину как на чудодейственное средство для похудения без комплексного подхода, понимания причин лишнего веса и их устранения не стоит. Нет ни одного такого продукта или таблетки, которые бы непосредственно помогли бы похудеть, — рассказывает диетолог Юлия Чумак.

И то, что одна спирулина может это сделать — миф. Да, мы можем употреблять ее как дополнительный источник йода. Это в принципе основная причина, для чего стоит ее добавлять в рацион.

Благодаря тому, что спирулина нормализует обмен веществ, снижает “плохой” холестерин, она может корректировать вес.

— Поскольку спирулина является дополнительным источником йода — ее употребление будет улучшать работу щитовидной железы. А нормально функционирующая щитовидная железа регулирует наш метаболизм. Поэтому может помогать поддерживать вес. Но это скорее провокация, чем правильное утверждение, — объясняет Юлия Чумак.

На обмен веществ можно влиять непосредственно через работу щитовидной железы. Если у нее функция снижена — метаболизм у нас может немного замедляться. Если ее функция повышена (такое бывает реже), то метаболизм очень ускоряется, и это тоже не хорошо.

На самом деле основной причиной лишнего веса является избыток калорий. То есть организм получает больше калорий, чем тратит. А еще избыток простых углеводов в рационе также может влиять на вес.

— Если мы будем потреблять больше калорий, чем тратим, то сколько бы спирулины не съели, мы не похудеем. Только одна спирулина не приводит к похудению. Если проблема лишнего веса — в нарушении обмена веществ или пониженном иммунитете, то спирулина может способствовать восстановлению организма, следствием чего может быть и нормализация веса, — рассказывает врач диетолог.

Чем полезна спирулина и противопоказания к употреблению

Спирулина является неплохим источником йода, а также мощным антиоксидантом. Она способна снижать уровень “плохого” холестерина и уровень сахара в крови, улучшать липидное состояние крови. Впрочем, только в условиях сбалансированного питания.

Однако если у вас есть проблемы с щитовидной железой, то прием спирулины стоит согласовывать с эндокринологом. Потому что неконтролируемое употребление может ухудшить работу щитовидки. К противопоказаниям также относят аутоиммунные заболевания. Людям с ревматоидным артритом, красной волчанкой, рассеянным склерозом не рекомендуется включать в свой рацион спирулину. Также стоит учитывать, что данная водоросль, если растет в экологически неблагоприятных регионах, может впитывать в себя токсичные вещества.

— Спирулина — это обычно БАД. И здесь есть проблема — их качество особо не контролируетсяо. И мы никогда не можем знать, насколько производство будет чистым и незагрязненным. Мы не знаем наверняка, добавляют ли туда еще что-то, кроме спирулины, — предостерегает Юлия Чумак.

Неоднократно были такие ситуации, что люди покупают БАДы для работы щитовидной железы, в состав которых входит та же спирулина, и пьют их. Они снижают вес, но оказывается, что производители добавляют туда гормоны щитовидной железы. Поэтому к выборуя. какую именно спирулину употреблять, следует относиться очень осторожно.

Если вы хотите терять лишние кило — питайтесь сбалансировано, занимайтесь спортом и избавьтесь от вредных привычек. Потому что только употребление различных “чудодейственных” напитков, таблеток или различных добавок желаемого результата точно не принесет.