Сразу два диетолога назвали растительные масла и искусственные подсластители — ингредиентами, способными не просто свести на нет все диеты, направленные на снижение веса, но и нанести вред здоровью.

Эксперты питания, диетологи Лиза Ричардс и Джоанна Вен единогласно подтвердили: названные диетические продукты, вернее так называемые диетические продукты, совершенно не годятся для диет, причем для любых.

Хотя многие считают, что заменив сливочное масло и другие животные жиры растительными, а сахар — подсластителем, можно не беспокоится о своем весе в частности и здоровье в целом.

Ну, казалось бы, какой вред может быть от растительных масел, ведь их получают из овощей, а овощи полезны, верно?

— Не совсем. Многие растительные масла могут вызывать воспаление из-за дисбаланса жирных кислот омега-6 и омега-3, — объясняет Ричардс.

По ее словам, оба типа кислот действительно необходимы для здоровья, но, к примеру, кукурузное, соевое и подсолнечное масла содержат чрезмерное количество омега-6 жирных кислот, которые при чрезмерном потреблении продукта могут привести к воспалительным процессам в желудке и кишечнике.

— Напротив, омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, льняных семечках и грецких орехах, обладают противовоспалительными свойствами, — отмечает Ричардс.

Диетолог предлагает заменить перечисленные растительные масла оливковым, которое содержит сбалансированное количество полезных жирных кислот.

Второй коварный продукт — искусственные подсластители.

Поскольку все знают, что потребление слишком большого количества сахара может привести к ряду рисков для здоровья, включая увеличение веса и диабет, искусственные подсластители вышли в питании на первый план как единственно возможная альтернатива сахару.

— Искусственные подсластители действительно альтернатива сахару, но не полезная и небезопасная, — говорит Джоанна Вен.

По ее словам, частое употребление искусственных подсластителей может и почти всегда приводит к увеличению веса и другим проблемам со здоровьем.

Хотя внесение изменений в свой рацион и отказ от двух названных продуктов поначалу может показаться трудным, но впоследствии ваше тело скажет вам спасибо.

Диетологи резюмируют, что только здоровое питание в сочетании с физическими нагрузками сделают вас на шаг ближе к более тонкой талии.

Источник: SheFinds