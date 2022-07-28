Какие медицинские услуги для пациентов с онкологическими диагнозами в Украине предоставляются бесплатно, рассказали специалисты Министерства здравоохранения Украины.

— Программа медицинских гарантий охватывает все важнейшие виды медицинской помощи для пациентов с онкологией на каждом этапе лечения, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что для этого предусмотрен пакет услуг для пациентов с подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования.

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Бесплатный список медуслуг для детей и взрослых с онкологией:

лабораторные и инструментальные исследования в амбулаторных и стационарных условиях (МРТ, КТ, УЗИ, рентген-исследования, эндоскопические исследования, сцинтиграфия);

обеспечение лекарственными средствами, которые Минздрав закупает централизованно, и лекарствами, закупленными средствами других программ центрального и местного бюджетов;

интенсивная терапия, кислородная поддержка, обезболивание на всех этапах;

реабилитации при лечении;

питание в стационарных условиях.

Полный список услуг можно найти по ссылке (пакет 27 Химиотерапевтическое лечение и сопровождение взрослых и детей с онкологическими заболеваниями в амбулаторных и стационарных условиях, файл Спецификация).

Отмечается, что пациент получает химиотерапевтическое лечение бесплатно независимо от того, будет ли оно проведено в амбулаторных или в стационарных условиях.

Медучреждения должны обеспечить пациенту все медицинские изделия, расходные материалы и лекарственные средства, необходимые для предоставления услуг.

Чтобы получить медицинскую помощь бесплатно, пациенту нужно направление лечащего врача или документ о переводе из другого медучреждения. Если у пациента установлен диагноз, к своему лечащему врачу он может обращаться без направления.

Пациент имеет право выбирать заведение, где будет получать услуги, независимо от места регистрации или фактического пребывания.

Найти нужное заведение для лечения можно, позвонив в контакт-центр НСЗУ (16-77).