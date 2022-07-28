Які медичні послуги для пацієнтів з онкологічними діагнозами в Україні надаються безкоштовно, розповіли фахівці Міністерства охорони здоров’я України.
– Програма медичних гарантій охоплює всі найважливіші види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією на кожному етапі лікування, – йдеться в повідомленні МОЗ.
Відзначається, що для цього передбачений пакет послуг для пацієнтів з підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення.
Безкоштовний список медпослуг для дітей і дорослих з онкологією:
- лабораторні та інструментальні дослідження в амбулаторних і стаціонарних умовах (МРТ, КТ, УЗД, рентген-дослідження, ендоскопічні дослідження, сцинтиграфія);
- забезпечення лікарськими засобами, які МОЗ закуповує централізовано, та ліками, закупленими засобами інших програм центрального та місцевого бюджетів;
- інтенсивна терапія, киснева підтримка, знеболювання на всіх етапах;
- реабілітації при лікуванні;
- харчування в стаціонарних умовах.
Повний список послуг можна знайти за посиланням (пакет 27 Хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних і стаціонарних умовах, файл Специфікація).
Відзначається, що пацієнт отримує хіміотерапевтичне лікування безкоштовно незалежно від того, чи буде воно проведено в амбулаторних або в стаціонарних умовах.
Медзаклади повинні забезпечити пацієнту всі медичні вироби, витратні матеріали та лікарські засоби, необхідні для надання послуг.