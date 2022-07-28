Які медичні послуги для пацієнтів з онкологічними діагнозами в Україні надаються безкоштовно, розповіли фахівці Міністерства охорони здоров’я України.

– Програма медичних гарантій охоплює всі найважливіші види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією на кожному етапі лікування, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Відзначається, що для цього передбачений пакет послуг для пацієнтів з підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення.

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Безкоштовний список медпослуг для дітей і дорослих з онкологією:

лабораторні та інструментальні дослідження в амбулаторних і стаціонарних умовах (МРТ, КТ, УЗД, рентген-дослідження, ендоскопічні дослідження, сцинтиграфія);

забезпечення лікарськими засобами, які МОЗ закуповує централізовано, та ліками, закупленими засобами інших програм центрального та місцевого бюджетів;

інтенсивна терапія, киснева підтримка, знеболювання на всіх етапах;

реабілітації при лікуванні;

харчування в стаціонарних умовах.

Повний список послуг можна знайти за посиланням (пакет 27 Хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних і стаціонарних умовах, файл Специфікація).

Відзначається, що пацієнт отримує хіміотерапевтичне лікування безкоштовно незалежно від того, чи буде воно проведено в амбулаторних або в стаціонарних умовах.

Медзаклади повинні забезпечити пацієнту всі медичні вироби, витратні матеріали та лікарські засоби, необхідні для надання послуг.