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Безкоштовна хіміотерапія для пацієнтів з онкологією: що потрібно знати

28 Липня 2022, 16:34
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Які медичні послуги для пацієнтів з онкологічними діагнозами в Україні надаються безкоштовно, розповіли фахівці Міністерства охорони здоров’я України.

– Програма медичних гарантій охоплює всі найважливіші види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією на кожному етапі лікування, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Відзначається, що для цього передбачений пакет послуг для пацієнтів з підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення.

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Безкоштовний список медпослуг для дітей і дорослих з онкологією:

  • лабораторні та інструментальні дослідження в амбулаторних і стаціонарних умовах (МРТ, КТ, УЗД, рентген-дослідження, ендоскопічні дослідження, сцинтиграфія);
  • забезпечення лікарськими засобами, які МОЗ закуповує централізовано, та ліками, закупленими засобами інших програм центрального та місцевого бюджетів;
  • інтенсивна терапія, киснева підтримка, знеболювання на всіх етапах;
  • реабілітації при лікуванні;
  • харчування в стаціонарних умовах.

Повний список послуг можна знайти за посиланням (пакет 27 Хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних і стаціонарних умовах, файл Специфікація).

Відзначається, що пацієнт отримує хіміотерапевтичне лікування безкоштовно незалежно від того, чи буде воно проведено в амбулаторних або в стаціонарних умовах.

Медзаклади повинні забезпечити пацієнту всі медичні вироби, витратні матеріали та лікарські засоби, необхідні для надання послуг.

Джерело
МОЗ
Теги
Лікування раку Медики МОЗ України Онкологія
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