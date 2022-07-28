Как заключить декларацию с врачом во время войны — рассказали специалисты Министерства здравоохранения Украины.
— Из-за военной агрессии РФ многие украинцы вынуждены были сменить место жительства. Часть из них утратили связь с семейными врачами из-за своего отъезда или из-за отъезда врача, — говорится в сообщении Минздрава.
Если вы переехали в другой город или область и нуждаетесь в помощи семейного врача, можно обратиться в ближайшую амбулаторию или центр первичной помощи. Новую декларацию для этого заключать не нужно.
Услуги, предусмотренные Программой медицинских гарантий, будут по-прежнему бесплатными. Например, бесплатно можно получить:
- осмотр и консультацию врача первичной медицинской помощи;
- сделать анализ крови или кардиограмму;
- пройти вакцинацию;
- получить рецепты по программе Доступні ліки;
- получить направление к узким специалистам.
Если вы живете там, где и раньше, а ваш врач сменил место жительства, и вы потеряли с ним связь, можно заключить новую декларацию с другим врачом.
Для этого с собой нужно иметь:
- оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность пациента и/или его законного представителя;
- оригинал регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- свидетельство о рождении ребенка, если составляете декларацию для ребенка.
Врач заполняет декларацию в электронной форме и обязательно должен ее распечатать, чтобы пациент проверил данные. Если в декларации нет ошибок, необходимо подписать два экземпляра. Один экземпляр остается пациенту, другой – в медицинском учреждении.
В государственной больнице, частном центре или среди ФЛП порядок заполнения и представления декларации неизменен.