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Если сменили место жительства: как заключить декларацию с врачом во время войны

28 июля 2022, 16:05
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Как заключить декларацию с врачом во время войны — рассказали специалисты Министерства здравоохранения Украины.

— Из-за военной агрессии РФ многие украинцы вынуждены были сменить место жительства. Часть из них утратили связь с семейными врачами из-за своего отъезда или из-за отъезда врача, — говорится в сообщении Минздрава.

Если вы переехали в другой город или область и нуждаетесь в помощи семейного врача, можно обратиться в ближайшую амбулаторию или центр первичной помощи. Новую декларацию для этого заключать не нужно.

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Услуги, предусмотренные Программой медицинских гарантий, будут по-прежнему бесплатными. Например, бесплатно можно получить:

  • осмотр и консультацию врача первичной медицинской помощи;
  • сделать анализ крови или кардиограмму;
  • пройти вакцинацию;
  • получить рецепты по программе Доступні ліки;
  • получить направление к узким специалистам.

Если вы живете там, где и раньше, а ваш врач сменил место жительства, и вы потеряли с ним связь, можно заключить новую декларацию с другим врачом.

Для этого с собой нужно иметь:

  • оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность пациента и/или его законного представителя;
  • оригинал регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о рождении ребенка, если составляете декларацию для ребенка.

Врач заполняет декларацию в электронной форме и обязательно должен ее распечатать, чтобы пациент проверил данные. Если в декларации нет ошибок, необходимо подписать два экземпляра. Один экземпляр остается пациенту, другой – в медицинском учреждении.

В государственной больнице, частном центре или среди ФЛП порядок заполнения и представления декларации неизменен.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні Декларация Медики МОЗ Украины
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