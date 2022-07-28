Як укласти декларацію з лікарем під час війни – розповіли фахівці Міністерства охорони здоров’я України.
– Через військову агресію РФ багато українців змушені були змінити місце проживання. Частина з них втратили зв’язок з сімейними лікарями через свій від’їзд або через від’їзд лікаря, – йдеться в повідомленні МОЗ.
Тож якщо ви переїхали в інше місто або область і потребуєте допомоги сімейного лікаря, можна звернутися в найближчу амбулаторію або центр первинної допомоги. Нову декларацію для цього укладати не потрібно.
Послуги, передбачені Програмою медичних гарантій, будуть, як і раніше, безкоштовними. Наприклад, безкоштовно можна отримати:
- огляд та консультацію лікаря первинної медичної допомоги;
- зробити аналіз крові або кардіограму;
- пройти вакцинацію;
- отримати рецепти за програмою Доступні ліки;
- отримати направлення до вузьких спеціалістів.
Якщо ви живете там, де і раніше, а ваш лікар змінив місце проживання, і ви втратили з ним зв’язок, можна укласти нову декларацію з іншим лікарем.
Для цього з собою потрібно мати:
- оригінал паспорта або іншого документа, що посвідчує особу пацієнта та/або його законного представника;
- оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- свідоцтво про народження дитини, якщо складаєте декларацію для дитини.
Лікар заповнює декларацію в електронній формі та обов’язково повинен її роздрукувати, щоб пацієнт перевірив дані. Якщо в декларації немає помилок, необхідно підписати два примірники. Один примірник залишається пацієнту, інший – в медичній установі.
У державній лікарні, приватному центрі або серед ФОП порядок заповнення та подання декларації незмінний.