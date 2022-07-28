Як укласти декларацію з лікарем під час війни – розповіли фахівці Міністерства охорони здоров’я України.

– Через військову агресію РФ багато українців змушені були змінити місце проживання. Частина з них втратили зв’язок з сімейними лікарями через свій від’їзд або через від’їзд лікаря, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Тож якщо ви переїхали в інше місто або область і потребуєте допомоги сімейного лікаря, можна звернутися в найближчу амбулаторію або центр первинної допомоги. Нову декларацію для цього укладати не потрібно.

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Послуги, передбачені Програмою медичних гарантій, будуть, як і раніше, безкоштовними. Наприклад, безкоштовно можна отримати:

огляд та консультацію лікаря первинної медичної допомоги;

зробити аналіз крові або кардіограму;

пройти вакцинацію;

отримати рецепти за програмою Доступні ліки;

отримати направлення до вузьких спеціалістів.

Якщо ви живете там, де і раніше, а ваш лікар змінив місце проживання, і ви втратили з ним зв’язок, можна укласти нову декларацію з іншим лікарем.

Для цього з собою потрібно мати:

оригінал паспорта або іншого документа, що посвідчує особу пацієнта та/або його законного представника;

оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків;

с відоцтво про народження дитини, якщо складаєте декларацію для дитини.

Лікар заповнює декларацію в електронній формі та обов’язково повинен її роздрукувати, щоб пацієнт перевірив дані. Якщо в декларації немає помилок, необхідно підписати два примірники. Один примірник залишається пацієнту, інший – в медичній установі.

У державній лікарні, приватному центрі або серед ФОП порядок заповнення та подання декларації незмінний.