Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как можно получить бесплатную помощь в лечении туберкулеза и что входит в пакет этой медицинской услуги.

Эксперты Минздрава отмечают, что во время войны возрастает риск подхватить разные инфекционные заболевания, в том числе и такие опасные как туберкулез.

Причинами тому могут стать и пребывание в тесных или плохо вентилируемых помещениях, и ограниченный доступ к медицинской помощи или полное его отсутствие.

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— Это инфекционное заболевание, вызванное микобактерией туберкулеза. При ранней диагностике и своевременно начатом лечении человек может быстро восстановиться и вернуться к привычной жизни, — уверяют эксперты.

По их словам, в Украине пациент, больной туберкулезом, может безвозмездно получать медицинскую помощь в стационаре, амбулаторно и/или под наблюдением семейного врача.

Симптомы туберкулеза, с которыми следует обратиться к врачу:

усталость;;

слабость;

резкое снижение веса без видимых причин;

ночная потливость;

повышение температуры до 37-38°С.

После первичного осмотра семейный врач при необходимости направит на необходимую диагностику и консультирование к соответствующему специалисту (фтизиатру). В случае подтверждения диагноза врач-фтизиатр сможет назначить специализированное лечение.

Минздрав напоминает, что во время военного положения, если вы сменили место жительства и не имеете связи с вашим семейным врачом, можно обратиться к любому врачу первичной медицинской помощи, вносить новую декларацию не нужно.

Основанием для предоставления услуги является направление врача ПМД или лечащего врача, также возможно самообращение.

Адрес ближайшего заведения можно узнать по телефону контакт-центра НСЗУ – 16-77.

В рамках пакета услуг пациент имеет право на:

безвозмездную диагностику;

лечение;

наблюдение;

все необходимые сопутствующие лабораторные и инструментальные исследования;

быстрые тесты на ВИЧ, гепатиты и беременность;

медикаментозное обеспечение;

обезболивание;

помощь мультидисциплинарной команды;

выявление и лечение сопутствующих заболеваний;

питание в стационаре.

Благодаря тому, что в 2021 году в Программе медицинских гарантий появился новый пакет “Сопровождение и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, на первичном уровне медицинской помощи”, пациенты, не выделяющие микобактерии туберкулеза, могут наблюдаться врачом первичной помощи амбулаторно, по месту нахождения.

Минздрав предупреждает: в случае установления диагноза, лечение важно начинать как можно быстрее и не приостанавливать его, иначе выздоровление будет длиться значительно дольше и тяжелее.