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Безкоштовне лікування туберкульозу в Україні: як отримати, що входить в пакет медпослуг

22 Липня 2022, 11:27
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як можна отримати безкоштовну допомогу в лікуванні туберкульозу і що входить у пакет цієї медичної послуги.

Експерти МОЗ зазначають, що під час війни зростає ризик підхопити різні інфекційні захворювання, зокрема й такі небезпечні як туберкульоз.

Причинами можуть стати і перебування в тісних або погано вентильованих приміщеннях, і обмежений доступ до медичної допомоги або повна його відсутність.

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– Це інфекційне захворювання, викликане мікобактерією туберкульозу. При ранній діагностиці й своєчасно розпочатому лікуванні людина може швидко відновитися і повернутися до звичного життя, – запевняють експерти.

За їхніми словами, в Україні пацієнт, хворий на туберкульоз, може безоплатно отримувати медичну допомогу в стаціонарі, амбулаторно та/або під наглядом сімейного лікаря.

Симптоми туберкульозу, з якими слід звернутися до лікаря:

  • утома;
  • слабкість;
  • різке зниження ваги без видимих причин;
  • нічна пітливість;
  • підвищення температури до 37-38°С.

Після первинного огляду сімейний лікар за необхідності направить на необхідну діагностику та консультування до відповідного фахівця (фтизіатра). У разі підтвердження діагнозу лікар-фтизіатр зможе призначити спеціалізоване лікування.

МОЗ нагадує, що під час воєнного стану, якщо ви змінили місце проживання і не маєте зв’язку з вашим сімейним лікарем, можна звернутися до будь-якого лікаря первинної медичної допомоги, вносити нову декларацію не потрібно.

Підставою для надання послуги є направлення лікаря ПМД або особистого лікаря, також можливе самозвернення.

Адресу найближчого закладу можна дізнатися за телефоном контакт-центру НСЗУ – 16-77.

В рамках пакету послуг пацієнт має право на:

  • безоплатну діагностику;
  • лікування;
  • спостереження;
  • всі необхідні супутні лабораторні та інструментальні дослідження;
  • швидкі тести на ВІЛ, гепатити та вагітність;
  • медикаментозне забезпечення;
  • знеболювання;
  • допомогу мультидисциплінарної команди;
  • виявлення і лікування супутніх захворювань;
  • харчування в стаціонарі.

Завдяки тому, що в 2021 році в Програмі медичних гарантій з’явився новий пакет “Супровід і лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги”, пацієнти, які не виділяють мікобактерії туберкульозу, можуть спостерігатися лікарем первинної допомоги амбулаторно, за місцем перебування.

МОЗ попереджає: у разі встановлення діагнозу, лікування важливо починати якомога швидше і не припиняти його, інакше одужання триватиме значно довше і важче.

Джерело
МОЗ
Теги
лікування МОЗ України поради лікаря туберкульоз
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