Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як можна отримати безкоштовну допомогу в лікуванні туберкульозу і що входить у пакет цієї медичної послуги.
Експерти МОЗ зазначають, що під час війни зростає ризик підхопити різні інфекційні захворювання, зокрема й такі небезпечні як туберкульоз.
Причинами можуть стати і перебування в тісних або погано вентильованих приміщеннях, і обмежений доступ до медичної допомоги або повна його відсутність.
– Це інфекційне захворювання, викликане мікобактерією туберкульозу. При ранній діагностиці й своєчасно розпочатому лікуванні людина може швидко відновитися і повернутися до звичного життя, – запевняють експерти.
За їхніми словами, в Україні пацієнт, хворий на туберкульоз, може безоплатно отримувати медичну допомогу в стаціонарі, амбулаторно та/або під наглядом сімейного лікаря.
Симптоми туберкульозу, з якими слід звернутися до лікаря:
- утома;
- слабкість;
- різке зниження ваги без видимих причин;
- нічна пітливість;
- підвищення температури до 37-38°С.
Після первинного огляду сімейний лікар за необхідності направить на необхідну діагностику та консультування до відповідного фахівця (фтизіатра). У разі підтвердження діагнозу лікар-фтизіатр зможе призначити спеціалізоване лікування.
МОЗ нагадує, що під час воєнного стану, якщо ви змінили місце проживання і не маєте зв’язку з вашим сімейним лікарем, можна звернутися до будь-якого лікаря первинної медичної допомоги, вносити нову декларацію не потрібно.
Підставою для надання послуги є направлення лікаря ПМД або особистого лікаря, також можливе самозвернення.
Адресу найближчого закладу можна дізнатися за телефоном контакт-центру НСЗУ – 16-77.
В рамках пакету послуг пацієнт має право на:
- безоплатну діагностику;
- лікування;
- спостереження;
- всі необхідні супутні лабораторні та інструментальні дослідження;
- швидкі тести на ВІЛ, гепатити та вагітність;
- медикаментозне забезпечення;
- знеболювання;
- допомогу мультидисциплінарної команди;
- виявлення і лікування супутніх захворювань;
- харчування в стаціонарі.
Завдяки тому, що в 2021 році в Програмі медичних гарантій з’явився новий пакет “Супровід і лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги”, пацієнти, які не виділяють мікобактерії туберкульозу, можуть спостерігатися лікарем первинної допомоги амбулаторно, за місцем перебування.
МОЗ попереджає: у разі встановлення діагнозу, лікування важливо починати якомога швидше і не припиняти його, інакше одужання триватиме значно довше і важче.