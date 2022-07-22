Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як можна отримати безкоштовну допомогу в лікуванні туберкульозу і що входить у пакет цієї медичної послуги.

Експерти МОЗ зазначають, що під час війни зростає ризик підхопити різні інфекційні захворювання, зокрема й такі небезпечні як туберкульоз.

Причинами можуть стати і перебування в тісних або погано вентильованих приміщеннях, і обмежений доступ до медичної допомоги або повна його відсутність.

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– Це інфекційне захворювання, викликане мікобактерією туберкульозу. При ранній діагностиці й своєчасно розпочатому лікуванні людина може швидко відновитися і повернутися до звичного життя, – запевняють експерти.

За їхніми словами, в Україні пацієнт, хворий на туберкульоз, може безоплатно отримувати медичну допомогу в стаціонарі, амбулаторно та/або під наглядом сімейного лікаря.

Симптоми туберкульозу, з якими слід звернутися до лікаря:

утома;

слабкість;

різке зниження ваги без видимих причин;

нічна пітливість;

підвищення температури до 37-38°С.

Після первинного огляду сімейний лікар за необхідності направить на необхідну діагностику та консультування до відповідного фахівця (фтизіатра). У разі підтвердження діагнозу лікар-фтизіатр зможе призначити спеціалізоване лікування.

МОЗ нагадує, що під час воєнного стану, якщо ви змінили місце проживання і не маєте зв’язку з вашим сімейним лікарем, можна звернутися до будь-якого лікаря первинної медичної допомоги, вносити нову декларацію не потрібно.

Підставою для надання послуги є направлення лікаря ПМД або особистого лікаря, також можливе самозвернення.

Адресу найближчого закладу можна дізнатися за телефоном контакт-центру НСЗУ – 16-77.

В рамках пакету послуг пацієнт має право на:

безоплатну діагностику;

лікування;

спостереження;

всі необхідні супутні лабораторні та інструментальні дослідження;

швидкі тести на ВІЛ, гепатити та вагітність;

медикаментозне забезпечення;

знеболювання;

допомог у мультидисциплінарної команди;

мультидисциплінарної команди; виявлення і лікування супутніх захворювань;

харчування в стаціонарі.

Завдяки тому, що в 2021 році в Програмі медичних гарантій з’явився новий пакет “Супровід і лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги”, пацієнти, які не виділяють мікобактерії туберкульозу, можуть спостерігатися лікарем первинної допомоги амбулаторно, за місцем перебування.

МОЗ попереджає: у разі встановлення діагнозу, лікування важливо починати якомога швидше і не припиняти його, інакше одужання триватиме значно довше і важче.