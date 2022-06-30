Всем ли детям нужна проба Манту на туберкулез. Каковы симптомы этого тяжелого заболевания у детей. Что нужно знать родителям о прививке БЦЖ. Обо всем этом — в памятке, подготовленной экспертами Министерства здравоохранения Украины.

— У детей иммунная система только формируется, поэтому еще не готова противиться многим инфекционным болезням. Поэтому они очень уязвимы к заражению туберкулезной палочкой или микобактерией, — отмечают специалисты.

И предупреждают, что младенцы и дети до двух лет имеют повышенный риск развития туберкулезного менингита и рассеянных (дисеминированных) форм туберкулеза, с которыми связан высокий уровень смертности. Существенно снижает риск развития таких проявлений прививка вакциной BCG (БЦЖ).

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Риски заражения туберкулезом во время войны:

стресс;

ухудшение условий жизни и питания;

вынужденное пребывания в местах скопления людей в укрытиях и во время эвакуации;

ограниченный доступ к медицинской помощи.

Важно обратиться за помощью в случае вероятного или подтвержденного контакта ребенка с людьми, имеющими подозрение на туберкулез, а также при появлении следующих симптомов:

вялость, слабость, ухудшение сна;

отсутствие аппетита;

невозможность сконцентрироваться на игре или обучении;

потеря или плохой набор веса; неестественная бледность кожи;

кашель (преимущественно сухой, не прекращающийся в течение 2-3 недель);

невысокая, но длительно повышенная температура (37–38°С);

ночная потливость.

В Украине доступны несколько способов диагностики туберкулезной инфекции на этапе инфицирования (речь идет о скрытой туберкулезной инфекции у клинически здорового ребенка еще до развития активного заболевания и появления симптомов).

Ранняя диагностика скрытой туберкулезной инфекции у детей:

туберкулиновая проба (проба Манту);

тест высвобождения гамма-интерферона (квантифероновый тест).

Диагностики заболевания после появления симптомов:

быстрый молекулярный тест (GeneXpert);

рентгенологическое исследование.

Кому рекомендуется проба Манту

Эксперты отмечают, что пробу Манту не рекомендуется проводить всем, а только детям из групп риска.

В то же время пробу Манту проводят перед прививкой БЦЖ детям старше двух месяцев и непривитым вакциной БЦЖ в роддоме. В этом случае прививка БЦЖ осуществляется по отрицательному результату пробы Манту.

Новорожденным и малышам до двухмесячного возраста прививки против туберкулеза проводятся без предварительной пробы Манту.

Согласно современным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, проба Манту рекомендуется только для определенных групп риска, которым необходимо установить показания по назначению профилактического лечения туберкулеза.

Это, например, пациенты, страдающие силикозом, готовящиеся к анти-ФНО терапии или трансплантации и пациенты на диализе.

Для других групп риска, например, люди с ВИЧ, контактировавшие с больным туберкулезом с бактериовыделением, проба Манту не является обязательным условием для назначения профилактического лечения туберкулеза.