Чи всім дітям потрібна проба Манту на туберкульоз. Які симптоми цього важкого захворювання у дітей. Що потрібно знати батькам про щеплення БЦЖ. Про все це – у пам’ятці, підготовленій експертами Міністерства охорони здоров’я України.

– У дітей імунна система тільки формується, тому ще не готова опиратися багатьом інфекційним хворобам. Тому вони дуже вразливі до зараження туберкульозною паличкою або мікобактерією, – відзначають фахівці.

І попереджають, що немовлята та діти до двох років мають підвищений ризик розвитку туберкульозного менінгіту й розсіяних (дисемінованих) форм туберкульозу, з якими пов’язаний високий рівень смертності. Істотно знижує ризик розвитку таких проявів щеплення вакциною BCG (БЦЖ).

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Ризики зараження на туберкульоз під час війни:

стрес;

погіршення умов життя і харчування;

вимушене перебування в місцях скупчення людей в укриттях і під час евакуації;

обмежений доступ до медичної допомоги.

Важливо звернутися за допомогою в разі ймовірного або підтвердженого контакту дитини з людьми, що мають підозру на туберкульоз, а також при появі таких симптомів:

млявість, слабкість, погіршення сну;

відсутність апетиту;

неможливість сконцентруватися на грі або навчанні;

втрата або поганий набір ваги;неприродна блідість шкіри;

кашель (переважно сухий, що не припиняється протягом 2-3 тижнів);

невисока, але тривало підвищена температура (37-38°);

нічна пітливість.

В Україні доступні кілька способів діагностики туберкульозної інфекції на етапі інфікування (мова йде про приховану туберкульозну інфекцію у клінічно здорової дитини ще до розвитку активного захворювання і появи симптомів).

Рання діагностика прихованої туберкульозної інфекції у дітей:

туберкулінова проба (проба Манту);

тест вивільнення гамма-інтерферону (квантифероновий тест).

Діагностики захворювання після появи симптомів:

швидкий молекулярний тест (GeneXpert);

рентгенологічне дослідження.

Кому рекомендується проба Манту

Експерти відзначають, що пробу Манту не рекомендується проводити всім, а тільки дітям з груп ризику.

У той же час пробу Манту проводять перед щепленням БЦЖ дітям старше двох місяців й нещепленим вакциною БЦЖ в пологовому будинку. В цьому випадку щеплення БЦЖ здійснюється по негативному результату проби Манту.

Новонародженим і малюкам до двомісячного віку щеплення проти туберкульозу проводяться без попередньої проби Манту.

Відповідно до сучасних рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, проба Манту рекомендується тільки для певних груп ризику, яким необхідно встановити показання щодо призначення профілактичного лікування туберкульозу.

Це, наприклад, пацієнти, які страждають на силікоз, які готуються до анти-ФНП терапії або трансплантації і пацієнти на діалізі.

Для інших груп ризику, наприклад, люди з ВІЛ, які контактували з хворим на туберкульоз з бактеріовиділенням, проба Манту не є обов’язковою умовою для призначення профілактичного лікування туберкульозу.