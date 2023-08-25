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Бесплатные роды: в Минздраве рассказали, что именно входит в пакет медуслуг

25 августа 2023, 08:57
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
пологи
Источник: Pexels

Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, что именно входит в список бесплатных услуг по пакету Медицинская помощь при родах.

В Минздраве отметили, что беременная имеет право на свободный выбор роддома среди более 300 медучреждений, заключивших договор с НСЗУ. на медицинскую помощь при родах. 

— Платить за услугу медицинской помощи при родах не нужно. Все необходимое – и лекарства, и медицинские изделия, и все необходимые манипуляции – входят в бесплатный пакет услуг, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Но важно, что роженица может выбирать роддом, а не врача, с которым рожать. Программа медгарантий покрывает роды с акушерской бригадой.

Беременная может обратиться к врачу акушера-гинеколога самостоятельно. Для обращения к этому специалисту направление не требуется. 

Среди услуг, предоставляемых беременной бесплатно по Программе медицинских гарантий, есть:

  • медицинская помощь при родах с дежурной акушерской бригадой;
  • партнерские роды;
  • ведение неосложненных и усложненных родов;
  • проведение ургентного или планового кесарева сечения;
  • мониторинг состояния роженицы и плода;
  • снижение боли – эпидуральная анестезия и другие методы;
  • анестезиологическое обеспечение;
  • лабораторные и инструментальные исследования 24/7;
  • консультирование врачами других специальностей;
  • питание в условиях стационара и т.д.

Узнать адрес и контакты ближайшей больницы, в которой можно получить медицинскую помощь, вы можете у оператора контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77, а также на сайте НЗСУ.

В Минздраве отметили, что вымогание платы за предоставление медицинских услуг является нарушением прав пациента. 

Если не удается решить проблему на местном уровне, подайте жалобу в НСЗУ через контакт-центр (16-77), по электронному адресу (info@nszu.gov.ua) или письмом по адресу: 04073, г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 19.

Источник
Минздрав
Теги
медична допомога МОЗ Украины Роды
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