Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, что именно входит в список бесплатных услуг по пакету Медицинская помощь при родах.

В Минздраве отметили, что беременная имеет право на свободный выбор роддома среди более 300 медучреждений, заключивших договор с НСЗУ. на медицинскую помощь при родах.

— Платить за услугу медицинской помощи при родах не нужно. Все необходимое – и лекарства, и медицинские изделия, и все необходимые манипуляции – входят в бесплатный пакет услуг, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Но важно, что роженица может выбирать роддом, а не врача, с которым рожать. Программа медгарантий покрывает роды с акушерской бригадой.

Беременная может обратиться к врачу акушера-гинеколога самостоятельно. Для обращения к этому специалисту направление не требуется.

Среди услуг, предоставляемых беременной бесплатно по Программе медицинских гарантий, есть:

медицинская помощь при родах с дежурной акушерской бригадой;

партнерские роды;

ведение неосложненных и усложненных родов;

проведение ургентного или планового кесарева сечения;

мониторинг состояния роженицы и плода;

снижение боли – эпидуральная анестезия и другие методы;

анестезиологическое обеспечение;

лабораторные и инструментальные исследования 24/7;

консультирование врачами других специальностей;

питание в условиях стационара и т.д.

Узнать адрес и контакты ближайшей больницы, в которой можно получить медицинскую помощь, вы можете у оператора контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77, а также на сайте НЗСУ.

В Минздраве отметили, что вымогание платы за предоставление медицинских услуг является нарушением прав пациента.

Если не удается решить проблему на местном уровне, подайте жалобу в НСЗУ через контакт-центр (16-77), по электронному адресу (info@nszu.gov.ua) или письмом по адресу: 04073, г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 19.