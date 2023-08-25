Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, что именно входит в список бесплатных услуг по пакету Медицинская помощь при родах.
В Минздраве отметили, что беременная имеет право на свободный выбор роддома среди более 300 медучреждений, заключивших договор с НСЗУ. на медицинскую помощь при родах.
— Платить за услугу медицинской помощи при родах не нужно. Все необходимое – и лекарства, и медицинские изделия, и все необходимые манипуляции – входят в бесплатный пакет услуг, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Но важно, что роженица может выбирать роддом, а не врача, с которым рожать. Программа медгарантий покрывает роды с акушерской бригадой.
Беременная может обратиться к врачу акушера-гинеколога самостоятельно. Для обращения к этому специалисту направление не требуется.
Среди услуг, предоставляемых беременной бесплатно по Программе медицинских гарантий, есть:
- медицинская помощь при родах с дежурной акушерской бригадой;
- партнерские роды;
- ведение неосложненных и усложненных родов;
- проведение ургентного или планового кесарева сечения;
- мониторинг состояния роженицы и плода;
- снижение боли – эпидуральная анестезия и другие методы;
- анестезиологическое обеспечение;
- лабораторные и инструментальные исследования 24/7;
- консультирование врачами других специальностей;
- питание в условиях стационара и т.д.
Узнать адрес и контакты ближайшей больницы, в которой можно получить медицинскую помощь, вы можете у оператора контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77, а также на сайте НЗСУ.
В Минздраве отметили, что вымогание платы за предоставление медицинских услуг является нарушением прав пациента.
Если не удается решить проблему на местном уровне, подайте жалобу в НСЗУ через контакт-центр (16-77), по электронному адресу (info@nszu.gov.ua) или письмом по адресу: 04073, г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 19.