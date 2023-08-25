Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, що саме входить до списку безоплатних послуг за пакетом Медична допомога під час пологів.

У МОЗ зазначили, що вагітна має право на вільний вибір пологового будинку з-поміж понад 300 медзакладів, які уклали договір із НСЗУ. на медичну допомогу під час пологів.

– Платити за послугу медичної допомоги при пологах не потрібно. Усе необхідне – і ліки, і медичні вироби, і всі необхідні маніпуляції – входять до безоплатного пакета послуг, – ідеться в повідомленні пресслужби відомства.

Але важливо, що породілля може обирати пологовий будинок, а не лікаря, з яким народжувати. Програма медгарантій покриває пологи з акушерською бригадою.

Вагітна може звернутися до лікаря акушера-гінеколога самостійно. Для звернення до цього фахівця направлення не потрібне.

Серед послуг, що надаються вагітній безоплатно за Програмою медичних гарантій, є:

медична допомога під час пологів із черговою акушерською бригадою;

партнерські пологи;

ведення неускладнених і ускладнених пологів;

проведення ургентного або планового кесаревого розтину;

моніторинг стану породіллі та плода;

зниження болю – епідуральна анестезія та інші методи;

анестезіологічне забезпечення;

лабораторні та інструментальні дослідження 24/7;

консультування лікарями інших спеціальностей;

харчування в умовах стаціонару тощо.

Дізнатися адресу та контакти найближчої лікарні, в якій можна отримати медичну допомогу, ви можете в оператора контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, а також на сайті НЗСУ.

У МОЗ зазначили, що вимагання плати за надання медичних послуг є порушенням прав пацієнта.

Якщо не вдається розв’язати проблему на місцевому рівні, подайте скаргу до НСЗУ через контакт-центр (16-77), на електронну адресу (info@nszu.gov.ua) або листом на адресу: 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19.