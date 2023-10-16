Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови отныне доступны бесплатно пациентам с диабетом I типа по электронному рецепту.

На оккупированных территориях и в зоне боевых действий тест-полоски отпускают по бумажным рецептам.

Чтобы получить рецепт, обратитесь к эндокринологу или семейному врачу. После этого на телефон поступит сообщение с номером электронного рецепта и уникальным кодом. Рецепт следует погасить в течение 30 дней с момента его выписки.

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В аптеке, которая имеет договор с Национальной службой здоровья Украины, назовите фармацевту номер рецепта и тип тест-полосок, которые подойдут к вашему глюкометру.

На сегодня перечень реимбурсации включает 23 варианта тест-полосок. Их полную или частичную стоимость сейчас возмещает государство.

После выбора и необходимого количества изделий сообщите код погашения.

Источник: НЗСУ