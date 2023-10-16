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Безоплатні тест-смужки для діабетиків – як отримати в аптеці

16 Жовтня 2023, 15:01
Марина Мелехова редактор
діабет, глюкометр
Джерело: Pixabay

Тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові відтепер доступні безоплатно пацієнтам з діабетом І типу за електронним рецептом.

На окупованих територіях та в зоні бойових дій тест-смужки відпускають за паперовими рецептами.

Щоб отримати рецепт, зверніться до ендокринолога або сімейного лікаря. Після цього на телефон надійде повідомлення з номером електронного рецепта та його унікальним кодом.

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Рецепт слід погасити протягом 30 днів з моменту його виписування.

В аптеці, яка має договір з Національною службою здоров’я України, назвіть фармацевту номер рецепта та тип тест-смужок, які підійдуть до вашого глюкометра.

На сьогодні перелік реімбурсації включає 23 варіанти тест-смужок. Їхню повну або часткову вартість наразі відшкодовує держава.

Після вибору та необхідної кількості виробу повідомте код погашення.

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Джерело: НЗСУ

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