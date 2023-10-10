Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України, з 8 жовтня українці, які страждають на цукровий діабет I типу, можуть отримувати тест-смужки для глюкометрів через програму реімбурсації, тобто безоплатно або з невеликою доплатою.

– На сьогодні перелік реімбурсації включає 23 найменування тест-смужок. Їхню повну або часткову вартість наразі відшкодовує держава, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що для того, щоб отримати тест-смужки в рамках програми необхідно мати електронний рецепт.

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Такий рецепт може виписати як лікуючий лікар-ендокринолог (зокрема й дитячий), так і терапевт, педіатр або сімейний лікар будь-якого медзакладу, який працює з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ).

На тимчасово окупованих територіях і в зоні бойових дій – тест-смужки можуть відпускатися і за паперовими рецептами.

Як повідомили у пресслужбі найбільшого медичного сервісу України Helsi, тест-смужки для глюкометрів можна замовити і за допомогою цього ресурсу. До слова, вчора, 9 жовтня, у сервісі вже виписали перший електронний рецепт на тест-смужки.