В Украине женщины имеют право пройти маммографию бесплатно в любой клинике, которые финансируется по государственной Программе медицинских гарантий.

Это более 240 учреждений здравоохранения по всей стране, которые имеют договор с Национальной службой здоровья Украины по пакету “Маммография”.

Об этом напоминает Helsi, крупнейший в Украине медицинский сервис, через который можно записаться к любому врачу. Кроме того, сервис позволяет пациентам быстро и удобно сделать диагностику, анализы, вакцинацию и заказать медикаменты.

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С 20 октября, когда отмечается Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы, до конца месяца, Helsi проводит социальную кампанию под названием #Япройшла!, призванную привлечь внимание общества к проблеме профилактики рака груди.

Рак молочной железы — одно из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. От этого недуга ежегодно умирает более 5,5 тыс. украинок.

Именно ранняя диагностика дает возможность побороть болезнь. Чтобы выявить тяжелый недуг на ранней стадии, нужно пройти маммографию.

Ее советуют проходить ежегодно всем женщинам старше 40 лет.

Далеко не все женщины знают, что в Украине это исследование можно сделать бесплатно, стоит только обратиться к семейному врачу, чтобы получить соответствующее направление.

При этом такое право имеют женщины любого возраста, конечно, если есть показания.

В последней декаде октября, женщины, которые пользуются Helsi, получат еще и своеобразный бонус — возможность инструментального обследования молочной железы в ряде частных медицинских учреждений со значительной скидкой. Не поверите, какой.

Консультация врача-маммолога в этот период будет стоить всего 1 грн.

Источник: Helsi