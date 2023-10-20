В Україні жінки мають право пройти мамографію безоплатно в будь-якій клініці, які фінансується за державною Програмою медичних гарантій. Це понад 240 закладів охорони здоров’я по всій країні, які мають договір з Національною службою здоров’я України за пакетом “Мамографія”.

Про це нагадує Helsi, найбільший в Україні медичний сервіс, через який можна записатися до будь-якого лікаря. Крім того, сервіс дозволяє пацієнтам швидко і зручно зробити діагностику, аналізи, вакцинацію і замовити медикаменти.

З 20 жовтня, коли відзначається Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози, до кінця місяця, Helsi проводить соціальну кампанію під назвою #Япройшла!, покликану привернути увагу суспільства до проблеми профілактики раку грудей.

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Рак молочної залози — одне з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Від цієї недуги щороку помирає понад 5,5 тис. українок. Саме рання діагностика дає можливість побороти хворобу/

Щоб виявити недугу на ранній стадії, потрібно пройти мамографію.

Лікарі радять проходити її щороку всім жінкам старше 40 років.

Далеко не всі знають, що в Україні це дослідження можна зробити безоплатно, варто лише звернутись до сімейного лікаря, щоб отримати відповідне направлення.

При цьому таке право мають жінки будь-якого віку, звісно, якщо є показання.

В останній декаді жовтня, жінки, які користуються Helsi, отримають ще й своєрідний бонус – можливість інструментального обстеження молочної залози у низці приватних медичних закладів зі значною знижкою. Не повірите, якою.

Консультація лікаря-мамолога у цей період коштуватиме всього 1 грн.

Джерело: Helsi