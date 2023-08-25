Эксперты Американской кардиологической ассоциации (AHA) заявляют, что продукты, богатые калием, важны для лечения высокого кровяного давления, также известного как гипертония, поскольку калий уменьшает воздействие натрия.

Калий — это минерал, содержащийся в некоторых продуктах питания, который может облегчить проблемы, вызванные чрезмерным потреблением соли.

— Чем больше калия вы едите, тем больше натрия вы теряете с мочой. Калий также помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что помогает еще больше снизить кровяное давление, — объясняют эксперты.

Именно поэтому различные органы здравоохранения рекомендуют увеличить количество калия в нашем рационе, чтобы получить эти преимущества.

Бананы часто называют хорошим источником калия, и это так. На каждые 100 г банана вы получаете 330 мг калия. Однако есть и другие продукты, богатые этим минералом.

Четыре продукта оранжевого цвета с высоким содержанием калия:

сладкий картофель — 337 мг калия на 100 г;

тыква – 340 мг на 100 г;

курага – 1162 мг на 100г;

апельсины — 237 мг на апельсин или 496 мг на стакан апельсинового сока.

По данным AHA, другие хорошие источники калия — это авокадо, чернослив, горох, изюм, финики, помидоры, шпинат, грейпфрут и обезжиренный йогурт.

Однако эксперты подчеркивают, что единственный способ быть уверенным в своем уровне кровяного давления — это сдать анализы.

Если вы обеспокоены тем, что ваше кровяное давление может быть слишком высоким, вам следует обратиться к своему лечащему врачу.

Источник: Express