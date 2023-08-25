Експерти Американської кардіологічної асоціації (AHA) заявляють, що продукти, багаті калієм, важливі для лікування високого кров’яного тиску, також відомого як гіпертонія, оскільки калій зменшує вплив натрію.

Калій – це мінерал, що міститься в деяких продуктах харчування, який може полегшити проблеми, викликані надмірним споживанням солі.

– Чим більше калію ви їсте, тим більше натрію ви втрачаєте із сечею. Калій також допомагає послабити напругу в стінках кровоносних судин, що допомагає ще більше знизити кров’яний тиск, – пояснюють експерти.

Читайте також: Експерт назвав три найкращі чаї для зниження холестерину та контролю високого тиску

Саме тому різні органи охорони здоров’я рекомендують збільшити кількість калію в нашому раціоні, щоб отримати ці переваги.

Банани часто називають хорошим джерелом калію, і це так. На кожні 100 г банана ви отримуєте 330 мг калію. Однак є й інші продукти, багаті на цей мінерал.

Чотири продукти помаранчевого кольору з високим вмістом калію:

солодка картопля – 337 мг калію на 100 г;

гарбуз – 340 мг на 100 г;

курага – 1162 мг на 100 г;

апельсини – 237 мг на апельсин або 496 мг на склянку апельсинового соку.

За даними AHA, інші хороші джерела калію – це авокадо, чорнослив, горох, родзинки, фініки, помідори, шпинат, грейпфрут і знежирений йогурт.

Однак експерти наголошують, що єдиний спосіб бути впевненим у своєму рівні кров’яного тиску – це здати аналізи.

Якщо ви занепокоєні тим, що ваш кров’яний тиск може бути занадто високим, вам слід звернутися до свого лікаря.

Джерело: Express