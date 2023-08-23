Кардиолог доктор медицинских наук Правин Гунтипалли утверждает, что препараты от головной боли самые опасные, если принимать их, когда повышается давление.

Они могут только усугубить проблему.

Доктор Гунтипалли говорит, что, помогая облегчить головную боль, вы, скорее всего, еще больше повысите кровяное давление.

— Эти лекарства в первую очередь сужают кровеносные сосуды головы, затем процесс распространяется по всему телу, — объясняет кардиолог.

И, как результат — еще большее повышение давления.

Если у вас гипертония, которая, к тому же часто приводит к скачкам давления, прием препаратов от головной боли должен быть под контролем лечащего врача.

Только вместе со специалистом можно подобрать гипертоникам безопасный вариант лекарства от головной боли или мигрени.

Многие варианты могут быть опасными, особенно в сочетании с конкретными лекарствами, которые длительно и постоянно принимают от гипертонии.

Поэтому не удивительно, что выпив, казалось бы спасительную таблетку, получаем всплеск давления и, спустя время новую головную боль еще большей интенсивности.

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Источник: SheFinds