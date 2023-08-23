Кардіолог, доктор медичних наук Правін Гунтіпаллі стверджує, що препарати від головного болю найнебезпечніші, якщо приймати їх, коли підвищується тиск.

Вони можуть тільки посилити проблему.

Доктор Гунтіпаллі каже, що, прагнучи полегшити головний біль, ви, швидше за все, ще більше підвищите кров’яний тиск.

– Ці ліки насамперед звужують кровоносні судини голови, потім процес поширюється по всьому тілу, – пояснює кардіолог.

І, як результат – ще більше підвищення тиску.

Якщо у вас гіпертонія, яка до того ж часто призводить до стрибків тиску, одночасний прийом препаратів від головного болю має бути під контролем лікаря.

Тільки разом із фахівцем можна підібрати гіпертоніку безпечний варіант ліків від головного болю або мігрені.

Багато варіантів можуть бути небезпечними, особливо в поєднанні з конкретними ліками, які тривалий час і постійно приймають для контролю артеріального тиску.

Тому не дивно, що, випивши, здавалося б, рятівну таблетку, отримуємо сплеск тиску і, через деякий час, новий головний біль ще більшої інтенсивності.

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Джерело: SheFinds